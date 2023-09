Un doublé de Hong offre la victoire à Gand dans le derby des Flandres, les Buffalos prennent la tête du championnat

Les Buffalos trouvent la faille après 25 minutes de jeu : sur un centre dévie de Cuypers dans la surface, Hong se faufile entre les défenseurs brugeois pour tromper Mignolet (1-0, 25e).

Les Brugeois sont bousculés, mais disposent des individualités pour réagir. Peu avant la pause, De Cuyper adresse une merveille de centre sur la tête de Vanaken dans la surface. Le capitaine brugeois trompe Nardhi d’un coup de casque puissant (1-1, 43e), inscrivant ici son premier but de la saison.

Juste avant la pause, Cuypers trouve la barre transversale sur une triple occasion gantoise dans la surface brugeoise (45e).

Hong et Nardi décisifs

Dès la reprise, Gand repart dans l’attaque dans le camp brugeois. Et ça marche : sur une combinaison rapide entre Kums et Tissoudali, Hong est trouvé à l’entrée du rectangle et trouve le chemin des filets d’une frappe puissante (2-1, 49e).

Au fil de la seconde période, ce sont les Brugeois qui prennent le contrôle du jeu et qui multiplient les assauts pour revenir au score. Nardi, le portier gantois, s’interpose parfaitement sur des tentatives Zinckernagel (78e) et Jutglà (80e).

En fin de rencontre, la tension monte et le Gantois Noah Fadiga est exclu pour un second carton jaune après un tacle trop appuyé (83e).

Malgré les efforts brugeois, le score ne changera pas. 5e victoire en 6 matchs pour les hommes de Vanhaezebrouck, toujours invaincu et en tête du championnat avec 13 points. De son côté, Bruges connaît une deuxième défaite cette saison et pointe à la quatrième place avec 10 points.