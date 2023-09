C’était à peine visible, mais il a dévié le ballon sur le poteau sur l’obus de Paintsil en fin de première mi-temps. C’était son seul véritable arrêt du match, mais c’était une parade cinq étoiles.

Sardella 5

Il a réalisé le match parfait… jusqu’à cette 97e minute, quand il a perdu Tolu de vue.

Debast 5,5

Début de partie compliquée avec des changements d’aile ratés et une faute qui lui a valu une carte jaune. Un bon tir de loin.

Vertonghen 6

Il s’est mis le public à dos en piégeant Bonsu Baah, mais cela ne l’a pas perturbé.

Augustinsson 6

Préféré à N’Diaye, il avait du mal en début de match face à Bonsu Baah. Il a raté la première occasion du Sporting. Par contre, il a un bon centre dans le pied gauche.

Delaney 5,5

On n’a pas revu le Delaney de la semaine passée. Moins de présence dans l’entrejeu et une demi-occasion de la tête ratée. Lui aussi, il s’est pris une jaune parce que les Genkois étaient plus vifs. Meilleur après le repos.

Rits 5,5

On est quelque peu resté sur sa faim. Il ne s’est pas imposé face au plus jeune entrejeu adverse. Une carte jaune après une perte de balle qui aurait pu faire mal.

Leoni 7

Quelques bonnes interceptions en début de match. Et lui, au moins, il a toujours cherché la solution footballistique. Physiquement impressionnant.

Flips 5

De loin son moins bon match des trois. Il n’a pas reçu l’espace pour distribuer le jeu. .

Dreyer 4,5

Il n’a pas du tout montré qu’il est meilleur que Raman. Invisible et trop de chipotages.

Dolberg 4,5

Il avait du mal à monopoliser le ballon, mais il faut dire qu’il a surtout reçu des ballons pourris. Une reprise de la tête, mais elle était trop peu puissante.

L’homme du match : Un but à la Ronaldo pour Amuzu 7

On le sait, Ciske aime marquer des buts difficiles. Le tir puissant et brossé des 25 mètres avec lequel il a battu Vandevoordt était encore plus beau que sa reprise de la tête de la semaine passée. Ronaldo en a marqué des dizaines, des buts de cet endroit-là. Amuzu les garde pour offrir des victoires à Anderlecht.

N’Diaye 5

Quelques incompréhensions dès sa montée au jeu, mais il n’a pas baissé les bras.

Riemer 5

Même à 10 contre 11, il a refusé d’avoir le ballon. Ce n’est pas le genre de football que les supporters aimaient… dans le passé.