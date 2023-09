Vanheusden : “Merci aux supporters d’être toujours derrière nous” (réactions après le nul entre le Standard et le RWDM)

Zinho Vanheusden : “C’était un match intense, avec beaucoup de duels. On a tout donné pour nos supporters mais on a manqué de justesse et de qualité dans le dernier geste. C’est vrai qu’on a mis un peu moins d’intensité en deuxième mi-temps mais on ne peut pas dire que tout le monde n’a pas tout donné. On doit remercier nos supporters d’être toujours derrière nous au vu de la situation compliquée. J’espère qu’on pourra compter longtemps sur leur soutien.”

Carl Hoefkens : “En tant qu’entraîneur, je ne peux pas en demander beaucoup plus à mes joueurs. Je leur ai demandé de tout donner pendant 95 minutes et ils l’ont fait. L’agressivité était bonne… c’est plutôt la qualité qui nous manque, notamment dans le dernier geste. On n’a pas toujours trouvé les solutions face à leur bloc mais avec notre état d’esprit et un peu plus de qualité, on doit toujours gagner ce match. Comment régler ce problème ? Il reste quatre jours de mercato. Pour l’instant je suis surtout fier de la manière dont mes joueurs se sont battus malgré le contexte, avec encore le départ d’un joueur important à deux jours du match. Les supporters ? Ils connaissent le football, ils ont vu qu'on a tout donné...”

Claudio Caçapa : “On a livré une bonne prestation mais je pense qu’on est capable de mieux, notamment dans la qualité du jeu. La finesse technique nous a manqué. On a réussi à régler une petite faiblesse côté droit à la mi-temps, avec des changements. On peut aussi espérer que nos attaquants trouveront des automatismes au fil des matches. Le bilan de 7 sur 15 à la trêve est positif même si on en veut toujours plus.”

Alexis de Sart : “C’est un bon point pour nous. Notre bilan de 7 sur 15 est bon pour un promu, surtout au vu de notre calendrier. On a un peu gaspillé en première mi-temps malheureusement, puis on prend un nouveau but sur phase arrêtée. Mais on a su faire bloc en deuxième mi-temps malgré un bel arrêt de Théo Defourny. C’est un bon début de saison pour nous mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Revenir à Sclessin ? Ça fait toujours plaisir…”