Mercato: le Standard a fait une offre pour un retour définitif de Moussa Djenepo !

Parti en 2019 contre plus de 12M € dans le club de Premier League où il a inscrit 5 buts et délivré 5 assists en 91 matchs. Il y a un an, Djenepo avait paraphé un nouveau contrat de trois ans à Southampton qui est descendu la saison dernière. Plus heureux, l’international malien cherche à quitter les Saints cet été pour se relancer. Selon nos informations, le joueur est même en conflit ouvert avec son entraîneur. Djenepo n’a d’ailleurs pas participé à la large défaite de Southampton cet après-midi à Sunderland (5-0) !

Un prêt n’est pas possible, ce serait un transfert définitif

Tout profit pour le Standard qui pourrait sauter sur l’occasion car la situation actuelle du joueur a considérablement fait baisser sa valeur marchande. Dans un premier temps, un prêt a été envisagé du côté de Sclessin mais Southampton compte déjà beaucoup de joueurs prêtés et ne peut que se résoudre à vendre s’il veut accéder à la requête de Djenepo qui demande à partir.

Du coup, le Standard serait contraint à formuler une offre pour un transfert définitif du joueur de 25 ans. Il nous revient d’ailleurs que cela a été fait ! Quant au joueur, il serait prêt à faire un effort pour revenir à Sclessin, là où sa carrière professionnelle a démarré. Si cela aboutit, ce serait un coup énorme de la direction liégeoise qui prouverait que, pour un joueur, elle est capable de faire un gros investissement.