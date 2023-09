Bodart 6 Une première période frustrante pour le gardien qui n’aura touché que trois ballons dont une fois pour aller le chercher au fond de ses filets. L’absence de marquage et de mouvement de sa défense sur le coup-franc de Mercier l’ont laissé sans défense sur cette tête de Gueye. Il n’a pas été inquiété après le repos.

Vanheusden 6 On sentait clairement la volonté du nouveau capitaine d’être directement au contact des offensifs Molenbeekois que ce soit Gueye ou Biron une fois que le ballon leur arrivait dans les pieds. Vanheusden a souvent exercé un pressing très haut. Sur la phase du but, il est, comme les autres Liégeois, en zone et ne peut rien lorsqu’il voit arriver le char d’assaut Gueye lancé à pleine vitesse sans que personne n’ait pensé à faire écran.

Bokadi 6 Une Bokadite en début de rencontre qui offre une possibilité à l’adversaire, pour le reste, comme Vanheusden, il a été prompt au pressing. Soirée mouvementée face au duo Biron-Gueye. C’est sa déviation fortuite de la cuisse qui permet à Kanga de faire 1-1.

Ngoy 6 Le jeune défenseur central a clairement le talent pour s’imposer en tant que titulaire indiscutable de cette défense, il n’en reste pas moins que sa position, sur son mauvais pied, au cœur du trio ne le sert pas du tout. Il a souvent été au contact avec Gueye ce qui lui a valu un carton jaune sévère.

Dewaele 6 Confirmé sur le flanc, l’ancien joueur de Courtrai a alterné le chaud et le froid dans sa gestion des phases arrêtées. Actif sur le flanc droit, il a également parcouru pas mal de kilomètres.

Balikwisha 6 Le seul à apporter de la vivacité dans le jeu des Rouches. On l’a souvent vu faire de grands gestes à ses équipiers les exhortant à jouer plus rapidement avec lui. Il a parfois été un peu seul à se débattre pour amener du rythme.

O’Neill 5 On ne le voit que très peu, voir trop peu. L’Australien n’a rien fait de mal durant cette rencontre, même si ses contrôles laissaient parfois à désirer, mais il n’y a rien eu non plus de transcendant dans ses interventions.

Kawabe 6 Il s’est davantage proposé que lors de ses premières apparitions. Ses appels n’étaient pourtant pas toujours effectués dans le bon timing mais il ne s’est pas caché. Sans un arrêt de Defourny, il inscrit un second but en une semaine.

Dragus 6 En début de match, il est retombé dans ses travers en voulant tout faire, tout seul. Petit à petit, il est revenu à un esprit plus collectif et a bien combiné avec les autres offensifs. Son retourné acrobatique manqué est à la base du but égalisateur de Kanga.

Kanga 6,5 Plus le temps passe, mieux il s’acclimate à son nouvel environnement. En semaine, il précisait avoir une grande confiance en lui. C’est cette dernière qui lui a permis de débloquer son compteur but. Il n’a cessé de peser sur la défense du RWDM qui en avait plein les pieds.

Ohio 5 Une montée au jeu dans l’anonymat si ce n’est un beau geste technique qui n’a pourtant servi à rien. Pas d’occasion à se mettre sous la dent et très peu de connexions avec Kanga si ce n’est dans les arrêts de jeu mais sa frappe n’était pas assez puissante.

Fossey 5 Tout comme Ohio, sa montée au jeu n’aura pas eu un grand impact. Il arrive trop rapidement sur un bon centre venu de la gauche sans quoi il aurait pu faire 2-1.

Hoefkens 5,5 On a coutume de dire qu’avec un point, on n’avance pas, encore moins quand on est coach et qu’on sort d’un 2/15. On n’a jamais senti son équipe en mesure de prendre les trois points.

Molenbeek

Defourny 6 Le gardien du RWDM ne peut pas faire grand-chose sur le but de Kanga, fusillé à bout portant. Une intervention délicate avant la pause sur une frappe de Kanga. Un sacré réflexe sur sa ligne sur une déviation de la tête de… Abe.

Klaus 5,5 Un véritable défi physique lui a été proposé à Sclessin. Placé sur le côté droit de la défense, il a été mis à rude contribution dans les duels avec Kanga et a aussi souffert avec la vitesse et les dribbles de Dragus. Moins mis en difficulté en seconde période.

Segovia 7 Enfin qualifié, le défenseur équatorien a fêté sa toute première titularisation. Placé au centre de la défense, on l’a vu beaucoup communiquer avec ses équipiers, endossant directement un rôle de patron au sein de la défense molenbeekoise. Une prestation sobre et sereine.

Le Joncour 6 Moins mis en difficulté que lors des précédentes rencontres, il a veillé à être bien placé et à soigner ses relances.

El Ouahdi 5 Match compliqué pour le jeune flanc droit du RWDM, mis en grosse difficulté par la vivacité de Canak durant le premier quart d’heure. Alors qu’il trouvait enfin ses repères, c’est lui qui commet la faute amenant le but égalisateur du Standard.

Abner 6 En difficulté sur son flanc gauche durant les premières minutes, un peu trop précipité, il a trouvé les bons réglages au fil des minutes. A privilégié sa tâche défensive.

Dwomoh 6,5 Pas mal de bonnes interceptions en milieu de terrain, a apporté de l’impact dans les duels et a ensuite essayé de proposer un jeu vers l’avant. Assez calme dans son jeu, il a étonnamment été remplacé peu avant l’heure de jeu.

De Sart 6 Difficile de museler Balikwhisha mais son duo avec Dwomoh en milieu de terrain fonctionne bien, de quoi permettre aussi à Mercier de se défaire de ses tâches défensives. Son expérience est un plus, n’hésite pas à faire la faute nécessaire et à se projeter vers l’avant.

Mercier 6,5 Placé pour la première fois dans une position de n°10 à l’ancienne derrière le duo d’attaquants, il a pu évoluer dans un rôle lui offrant la liberté dont il a besoin. Il a souvent décroché et fait jouer ses équipiers. Un assist, encore un face au Standard, sur le but de Gueye.

Biron 5 Un gros raté après trois minutes de jeu alors qu’il s’était présenté seul face à Bodart. Il a ensuite fait deux mauvais choix sur des reconversions offensives du RWDM qui auraient dû se terminer en but. Plus éteint en deuxième période, peut-être moins à l’aise quand il n’est pas seul en pointe ?

Gueye 6,5 Beaucoup d’envie, de l’impact dans les duels, présent aussi bien devant que derrière, il va faire beaucoup de bien au RWDM. A ouvert son compteur buts avant de vivre une deuxième période plus compliquée avec un RWDM ressortant moins souvent.

Abe 6 Une bonne entrée au jeu du Japonais, calme, n’hésite pas à contrôler le ballon pour poser le jeu au sol.

Marsoni 6 Première apparition pour le latéral venu de Seraing, a suivi les consignes de son entraîneur.

Dailly 6 A remplacé Mercier au milieu de terrain mais s’est plutôt contenté de défendre

Caçapa 6,5 Le coach n’a pas hésité à utiliser les qualités des joueurs disponibles pour apporter une variante à son schéma de jeu et aligner un 3-5-2 avec Mercier en véritable n°10 à l’ancienne, de quoi permettre à Biron et Gueye de fêter leur première dans un duo d’attaque qui pourrait s’avérer très complémentaire dans les semaines à venir.