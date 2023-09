Ce qu’il faut retenir de Standard – RWDM: des Rouches trop inconstants, Mercier encore décisif, des banderoles contre 777 Partners

Le Standard n’a pas encore gagné un match cette saison, après six journées. Il a récolté son troisième partage de la saison (1-1) et il reste bloqué à la quatorzième place, à sept points de la sixième place, occupée par Eupen, mais possiblement plus loin encore en fonction des résultats de ce dimanche voire des matchs en retard de l’Union et de l’Antwerp. Virtuellement en playoffs pour le maintien, les Rouches n’ont pas franchement été supérieurs au RWDM, ce qui situe le niveau et l’inquiétude qui prévaut.

Un désordre organisé… ou désorganisé

Lire le plan de jeu du Standard est toujours aussi déconcertant. Contre le RWDM, il est arrivé à Nathan Ngoy ou Zinho Vanheusden de monter très haut, en alternance, quand il fallait mettre la pression vers l’avant. Cela a pu créer des déséquilibres, pas toujours compensés d’ailleurs. L’impression laissée est qu’il y eut moins de longs ballons, même si Kanga en a reçu pour orienter le jeu par ses déviations, et que c’était par moments mieux construit. Mais le repositionnement défensif a parfois laissé à désirer, à l’image de cette contre-attaque mal négociée par Biron où les Rouches étaient absents.

Canak à la place de Donnum et Vanheusden capitaine

Le départ d’Aron Donnum à Toulouse nécessitait une adaptation dans l’équipe de départ de Carl Hoefkens, qui a fait débuter Price sur le banc, au profil de Kawabe. Pour remplacer le médian norvégien, l’entraîneur liégeois a opté pour Cihan Canak. Le jeune belgo-turc (18 ans) avait joué 37 minutes cette saison (10 à St-Trond et 27 contre le Cercle Bruges), sans laisser une impression folle comme la saison passée. Installé sur le flanc gauche, Canak a su amener de l’allant offensif et il a fait ce qu’il a pu dans son travail défensif. Le départ de Donnum a aussi nécessité la nomination d’un nouveau capitaine. Sans surprise, c’est Zinho Vanheusden qui a pris le brassard, même s’il est un joueur prêté.

Mercier contre le Standard, c’est souvent décisif

Xavier Mercier aime jouer contre le Standard. Il a donné sa cinquième passe décisive contre les Rouches, en neuf matchs. Le médian français a envoyé un coup-franc parfaitement dosé sur la tête de Makhtar Gueye, qui a profité du mauvais placement défensif des Rouches pour se balader aux abords du petit rectangle. L’attaquant avait provoqué la faute, qui a amené le coup-franc, à la suite d’un mauvais placement de Nathan Ngoy.

Un public au soutien mais des banderoles contre 777 Partners

Le mot d’ordre des groupes d’animation du Standard était clair : encourager l’équipe quoi qu’il arrive. Cela a été le cas, et si l’ambiance a pu retomber après l’ouverture du score, elle a vite repris après l’égalisation. Avant la rencontre, les Ultras et le PHK avaient toutefois des messages à faire passer à 777 Partners, le propriétaire. Les Ultras avaient ainsi déployé : “125 ans de ferveur et fidélité… Respectez ces traditions. 777 : sans pognon pas d’ambition ; 777 : multipropriétés ou multimédiocrités ; 777 : depuis plus de 100 ans en D1… Votre galaxie ne doit pas ternir notre avenir” Quant au PHK, il avait écrit : “12 matchs officiels sans victoire ; 4/35 depuis le 14 avril ; incapacité à garder un staff en place ; mercato low-cost ; 777 : les calculs ne sont pas bons” Après la rencontre, les sifflets sont descendus des tribunes, mais les encouragements ont vite repris le dessus.

La fiche technique

Arbitre : Kevin Van Damme

Cartes jaunes : Ngoy, El Ouahdi, de Sart, Abe

Buts : Gueye (0-1, 20e) ; Kanga (1-1, 25e)

STANDARD : Bodart ; Vanheusden, Bokadi, Ngoy ; Dewaele (67e Fossey), O’Neill, Balikwisha (82e Price), Kawabe, Canak ; Dragus (58e Ohio), Kanga

RWDM : Defourny ; Klaus, Segovia, Le Joncour ; El Ouahdi (69e Dailly), de Sart, Dwomoh (58e Abe), Mercier (69e Mansoni), Abner ; Biron (87e Rikelmi), Gueye