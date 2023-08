Le jeunisme, c’est fini : Anderlecht en passe d’avoir le onze le plus âgé en Pro League

En tête mais avec Delaney et Augustinsson

Contre les Zèbres, le onze de Brian Riemer avait une moyenne d’âge de 25,6 ans. Ce n’était pas le plus âgé d’un week-end raboté de plusieurs matchs.

Mais en prenant en compte le dernier onze de chacun des 16 clubs de l’élite aligné en championnat (lors de la 4e ou 5e journée donc), on se rend compte que le RSCA est dans le top 5 des équipes les plus âgées de la compétition.

Malines (26,2 ans) avait le onze le plus vieux, devant l’Union (26), Westerlo (25,8) et Charleroi (25,7). Anderlecht arrive donc juste derrière. Loin devant les équipes de gamins dans le Limbourg (22,9 pour Genk, 22,5 pour Saint-Trond).

Moyenne d'âge en Pro League ©IPM Graphics

Le RSCA pourrait rapidement prendre la tête de ce classement de l’expérience. Parce que Thomas Delaney (31 ans) n’est pas venu pour garnir le banc. On peut aussi ajouter Ludwig Augustinsson (29) qui a une carte à jouer à gauche malgré le bon début de saison de son jeune concurrent Moussa N’Diaye.

Pour être précis, le retour de suspension d’Anders Dreyer (25) devrait se faire au détriment de Benito Raman (28). Mais l’un dans l’autre, le onze mauve va encore prendre de l’âge. Avec Delaney, Augustinsson et Dreyer, on passerait à une moyenne de 26,5 ans, soit la plus âgée en Pro League.

Cinq ans de plus en trois saisons

On se demande ce que Vincent Kompany doit en penser depuis Burnley. Quand il est revenu pour la saison 2019-2020, il n’avait qu’une idée en tête : “In youth we trust”. Et ça s’est matérialisé avec un onze type (calculé selon le temps de jeu) qui affichait 23 ans pile de moyenne d’âge.

Son équipe était faite de quelques anciens (Roofe, Van Crombrugge, Chadli et lui-même) qui entouraient les ados du centre de formation (Sardella, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Doku…).

Kompany avait poussé le curseur à fond la saison d’après avec une moyenne d’âge du onze de 21,5 ans, l’un des plus jeunes d’Europe. Ce qui n’avait pas empêché le Sporting de finir sur le podium malgré des playoffs traversés sans aucune victoire.

La saison suivante, sa dernière comme coach d’Anderlecht, Kompany avait ajouté une dose d’expérience dans son équipe (Refaelov, Hoedt, Magallan…) en espérant pouvoir se mettre au niveau des meilleurs mais il n’avait pas fait mieux que la troisième place (et une finale perdue de Coupe de Belgique).

Moyenne d'âge des équipes d'Anderlecht par saison ©IPM Graphics

Comme l’Antwerp et quelques bonnes surprises

Aujourd’hui, le onze du RSCA est sur le point d’atteindre 26 ans de moyenne d’âge. Ce qui est loin d’être anecdotique. La saison dernière (selon l’Observatoire du football CIES), l’Antwerp avait le même âge quand il a fait le doublé. Et au niveau européen, on notera que c’était aussi 26 ans pour plusieurs équipes qui ont dépassé les attentes (Lens, Aston Villa, Naples…).

Écrire qu’il faut avoir 26 ans pour briller serait évidemment faux. Ce serait trop simple. Mais dans un championnat qui vit par la post-formation comme notre Pro League, avoir du métier est une arme assez forte.

Jesper Fredberg l’a bien compris en transférant, jusqu’à présent, 9 joueurs pour le noyau A cet été. Avec un âge moyen des recrues de… 26,1 ans. L’objectif officiel est de disputer les Champions playoffs en fin de saison mais l’idée secrète est de faire mieux que les top 3 de Kompany. On sera tous plus vieux de 9 mois quand on aura le verdict.