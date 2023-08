Qui est Soumaïla Coulibaly, de l'Antwerp? Une cible de Kompany au profil d’Upamecano

Marc Overmars, le directeur technique du Great Old, et son recruteur Jarne Wydoodt ont enclenché la vitesse supérieure pour attirer Coulibaly. Le jeune Parisien de 19 ans a l’avantage de posséder un profil tellement précieux et, par conséquent, si recherché. Les défenseurs centraux gauchers ne courent pas les rues. Les Anversois ont sauté sur l’occasion. Plutôt que de découvrir la Premier League avec Kompany et Burnley, Coulibaly a rejoint le Bosuil en prêt payant d’un million d’euros environ (selon les bonus), assorti d’une option d’achat fixée à 7,35 millions €.

Pour faire oublier Willian Pacho

À titre personnel, Coulibaly a senti qu’il devait lever les voiles pour goûter à davantage de temps de jeu "chez les grands". Arrivé à Dortmund en provenance du Paris SG, comme Dan-Axel Zagadou avant lui, le défenseur a surtout évolué avec le noyau B, en D4 allemande. Ses performances lui ont valu des comparaisons à son compatriote du Bayern Munich, Dayot Upamecano. Sa blessure aux ligaments croisés du genou ne l’a pas aidé, mais face à la concurrence de Niklas Süle, de Nico Schlotterbeck et de Mats Hummels il n’a eu que très peu d’opportunités en équipe première. En Bundesliga, il n’a effectué qu’une seule apparition, lors de laquelle son erreur a permis à Stuttgart d’égaliser en toute fin de rencontre.

Celui qui a aussi disputé 17 minutes de Ligue des champions avec Dortmund la saison dernière (au FC Copenhague) a une mission claire : faire oublier Willian Pacho, parti à Francfort contre 16 millions € cet été. "Si le groupe est moins fort que la saison passée ? Pas du tout. Le nouveau défenseur est vraiment pas mal, a lancé Jurgen Ekkelenkamp au moment de réintégrer le groupe après sa blessure. Il me fait d’ailleurs penser à Willian, dans sa façon de courir, et il comprend clairement le football."

Une première épatante

À ce moment, seuls le staff et les joueurs de l’Antwerp avaient déjà vu de quoi il était capable à l’entraînement. En témoin convaincu, Mark van Bommel n’a pas hésité à le lancer dans le grand bain lors du match "le plus important de la saison", en barrages de la Ligue des champions. Lors de l’aller face à l’AEK Athènes, Coulibaly a épaté la galerie, mêlant solidité défensive, agressivité maîtrisée et relance soignée. Sans oublier sa chevauchée puissante qui lui a presque permis d’alourdir le score.

Au bout du compte, dans des conditions difficiles (l’Antwerp a souffert après l’exclusion de Jelle Bataille), le défenseur a remporté 15 duels (sur 20), collectionné 11 interceptions et réussi 4 dégagements. De quoi immédiatement se faire une place dans le cœur des supporters du matricule 1.

"Il n’avait encore jamais joué 90 minutes chez les pros, a expliqué van Bommel après coup. Il est calme au ballon, fort au duel et a presque marqué. Dans un sens, ça m’a fait penser à Arthur Vermeeren l’an dernier et ça prouve donc que, quand l’équipe tourne, un joueur peut plus facilement s’intégrer. Mes compliments à Couli."