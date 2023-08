Courtrai aimerait louer Arnstad et Kana, Anderlecht à l’écoute

Courtrai a pris contact avec Anderlecht pour connaître les conditions d’un prêt de Kristian Arnstad et Marco Kana. Le Sporting est à l’écoute et est prêt à laisser filer (provisoirement) ses deux talents. Depuis l’arrivée de Mats Rits, Justin Lonwijk et Thomas Delaney, en plus de l’éclosion de Théo Leoni, les deux joueurs n’ont pratiquement plus de temps de jeu. Anderlecht n’a pas envie de freiner leur progression et souhaite les voir jouer ailleurs qu’en Challenger Pro League avec les U23. Kana est intéressé. Arnstad, lui, espère encore de l’intérêt ailleurs mais ne se ferme pas non plus.