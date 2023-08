Anderlecht a déjà gagné 4 matchs de suite : un 15 sur 15 daterait de Weiler

La série avait été interrompue au Club Bruges, qui avait égalisé à la 86e par Vanaken. Le match suivant, les Mauves l’avaient gagné 0-7 au Beerschot. Pour rappel : la première victoire de cette série – à Charleroi – était indispensable pour Kompany, qui était sous pression après un 1 sur 9.

Et si Anderlecht bat Genk dimanche et réalise un 15 sur 15 ? Il faudrait remonter à la période pré-Marc Coucke – en 2016-2017 – pour retrouver une série de cinq victoires. L’entraîneur s’appelait René Weiler et Anderlecht remportait le titre cette saison-là.

Entre le 18 décembre 2016 et le 25 janvier 2017, les hommes de Weiler avaient battu Eupen (4-0), Gand (2-3), Charleroi (0-2), Saint-Trond (3-1) et Westerlo (2-4). C’est le Standard qui avait mis un terme à la succession de victoires (0-0 au Parc Astrid).

Ce n’est toutefois pas un record. En 2009-2010, l’Anderlecht d’Ariël Jacobs a gagné huit matchs de championnat de suite. Et le Sporting de Pierre Sinibaldi avait remporté dix parties consécutives en 1966-1967 (goal-average 34-1). Le record est à l’actif du Standard. En 1970-1971, les Rouches avaient remporté 15 matchs de suite.

Vanhaezebrouck était premier après quatre journées et viré après 19 journées.

Et que dire de la première place au classement, que l’entraîneur Brian Riemer a tenue à mettre en évidence dans le vestiaire ? Elle doit évidemment être relativisée, vu que le Club Bruges (10 sur 12), La Gantoise (10 sur 12) et l’Union (9 sur 12) n’ont pas joué le week-end passé afin de préparer leur match retour du dernier tour préliminaire en Coupe d’Europe. Mais le statut (temporaire) de leader fait quand même du bien au moral des Mauves, après six ans de galère.

Le 16 décembre 2018, Anderlecht perd au Cercle, Vanhaezebrouck est viré. ©BELGA

Mais attention, tout peut vite changer. La dernière fois qu’Anderlecht était seul en tête, c’était en août 2018, sous Hein Vanhaezebrouck. Le RSCA avait débuté le championnat avec 12 sur 12 et un goal-average de 13-4 (6 buts de Santini, 5 de Dimata). Mais la défaite à Bruges (2-1) avait inversé la spirale. Le 16 décembre, après la 19e journée (défaite 2-1 au Cercle), Vanhaezebrouck avait été viré et Anderlecht avait terminé la saison à la dernière place des playoffs 1…