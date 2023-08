Felice Mazzù retrouve le Lotto Park : dix mois plus tard, tout semble différent

Une perspective qui n’a pas entaché la décontraction du Sambrien de 57 ans, ce vendredi face à la presse. Il s’est même laissé aller à quelques blagues, coupées au montage, et n’a pas éludé l’inévitable sujet : Anderlecht. Le temps a fait son œuvre. “J’ai vécu une très belle expérience là-bas, qui ne s’est malheureusement pas terminée comme je l’aurais voulu”, a rembobiné Mazzù, sans rancune apparente. Il faut dire que la comparaison est devenue caduque. “L’Anderlecht de mon époque n’est plus le même que celui d’aujourd’hui. Il a changé, évolué.” C’est peu de le dire.

Anderlecht retrouve son ADN.

Après l’une des pires saisons de son histoire, le RSCA semble reparti sur de bien meilleures bases. Avec un mercato très ambitieux et un bilan actuel de 9 points sur 12. “Le club retrouve son ADN dans la composition de son noyau”, analyse Mazzù, qui ne disposait pas d’un effectif aussi qualitatif. Rêvait-il alors de tels transferts ? “Quand j’y étais, les choses étaient très claires. Donc je n’ai pas à rêver d’autre chose que de ce qui avait été mis en place. C’est bien que les dirigeants aient fait ce qu’ils ont fait (NdlR : dans le recrutement). Ça va leur permettre d’avancer beaucoup plus vite que ce qu’ils espéraient.”

Charleroi aussi espère avancer. Avec la signature de Trebel (sélectionnable dimanche), le Sporting a activé la deuxième phase de son mercato entamé très tôt. Et qui s’annonce encore riche d’ici au 6 septembre à minuit. L’intérêt pour Parfait Guiagon, médian offensif ivoirien du Maccabi Tel-Aviv, a d’ailleurs filtré. Mazzù l’a commenté : “C’est un bon joueur. Si on avance (NdlR : dans les discussions) avec lui, il pourra nous apporter quelque chose. Mais je reste très serein. Je sais qu’en cette période, on parle de beaucoup de choses vraies et moins vraies. On verra… En tout cas, je trouve qu’on a un groupe de plus en plus équilibré. Le mercato est encore long et je ne suis pas spécialement dans l’attente de quoi que ce soit.” Il y aura pourtant encore du mouvement.

J'espère gagner au Lotto...

En attendant, une première victoire devient doucement impérative. La pression à Charleroi n’est en rien comparable à celle d’Anderlecht, mais quand même. “On la mériterait. J’espère gagner au Lotto…” sourit Mazzù, plus tranchant lorsqu’on évoque les doutes qui pourraient s’épaissir dans son vestiaire. “Non, je ne sens pas de doute. Il ne peut s’installer que si le contenu n’est vraiment pas bon, si vous encaissez beaucoup ou si vous n’arrivez pas à créer suffisamment d’opportunités. Là, je le comprendrais. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Les joueurs et moi sommes d’accord sur ce point-là. On veut rester positif.”

Le meilleur moyen reste malgré tout de gagner. Pour rattraper le temps perdu dans la course certes encore longue au top 6.