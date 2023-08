L’homme du match : Leoni 8,5

Le voilà, son premier but en équipe A. Il a brossé le ballon à la perfection avec son moins bon pied droit. Il aurait aussi dû avoir un assist à son actif après sa balle en retrait sur Amuzu, et il a donné le pré-assist pour le 2-1. Mais il a fait beaucoup plus que cela. Il n’a pas arrêté de courir et de donner d'excellentes passes.

Dupé - 6

Un seul gros arrêt, sur une reprise de la tête de Badji, avant qu’Andreou n’égalise.

Sardella - 7

En grande forme, il a plus joué comme ailier offensif que comme arrière droit. L’homme du centre parfait pour le 2-1.

Debast - 6

De temps en temps un mauvais jugement, mais Charleroi n’a pas pu en profiter. Il s’est vite rattrapé et a joué avec beaucoup d’engagement.

Vertonghen - 6,5

Bonne intervention à même la ligne pour sauver le 0-1. Sa prestation a moins tapé à l’oeil que la semaine passée.

N’Diaye - 7

Ses performances vont crescendo. En étant si bon, il fait patienter Augustinsson.

Diawara - 6,5

Lui non plus, il ne compte pas laisser sa place à son nouveau concurrent, en l’occurrence Delaney.

Rits 6

Beaucoup de travail dans l’ombre, mais avec lui, il y a plus de stabilité dans l’entrejeu. Quand un équipier commet une erreur, il est le premier à réparer son erreur.

Flips - 7

Il a reçu quelques ovations, notamment en lançant parfaitement Raman vers Koffi et faisant un centre derrière sa jambe d’appui. Baisse de régime en seconde période.

Raman - 6

À la base du 1-0 avec une remise en jeu rapide (mais non réglementaire). Deux face-à-face avec Koffi après autant de gros efforts – la profondeur dans son jeu a fait du bien à l’équipe – mais sa finition était maladroite.

Dolberg - 6

Il a bien monopolisé le ballon en début de match, permettant ainsi à son équipe de monter d’un cran. N’a pas reçu beaucoup de ballons dans le rectangle adverse. Moins présent après le repos.

Amuzu - 6

Comment a-t-il pu s’emmêler les pinceaux sur la passe en retrait parfaite de Leoni ? Il a réparé son erreur avec sa reprise de la tête cinq étoiles et .

Delaney - 7,5

Son calme au ballon et sa disponibilité ont fait le plus grand bien à Anderlecht. Il a aussitôt dirigé le jeu et sa première frappe de loina failli faire mouche.

Riemer - 7

Il a fait les bons choix, sans avoir sacrifié les joueurs qui méritaient d’être au coup d’envoi.

Charleroi

Deuxième défaite de la saison pour le Sporting de Charleroi, ce dimanche en début de soirée au Lotto Park (2-1). Les hommes de Felice Mazzù étaient pourtant parvenus à égaliser mais n’y arrivent décidément pas. Bilan : 3 sur 15.

Koffi - 6

Pas de deuxième clean sheet pour le Burkinabé. Remporte son face-à-face devant Raman (36e) et détourne l’envoi de Delaney (71e) mais ne peut qu’admirer le ballon brossé de Leoni (1-0, 35e) et la tête d’Amuzu (2-1, 75e). Double intervention très limite, pied en avant, sur Dolberg puis Rits (25e).

Bager - 5

Fidèle à lui-même. Sobre mais avec certaines grosses limites. Sans les blessés, il ne serait sans doute plus titulaire.

Marcq - 6

Par son placement et sa roublardise, il a réussi à compenser son manque de vitesse lorsque Charleroi jouait haut. Papy taulier, et presque buteur (57e).

Andreou - 6

Des approximations techniques, mais un retour providentiel sur la ligne (51e). Il est à la bonne place pour pousser la balle au fond (1-1, 75e).

Rogelj - 5

Une bonne entame du Slovène, mais il a souffert face à N’Diaye puis est trop court sur Amuzu (2-1, 78e).

Zorgane - 5

Trop de pertes de balle, dont celle qui amène le 1-0 (35e). Mieux en deuxième période avec Trebel à ses côtés. Il remet parfaitement le ballon de la tête vers Andreou (1-1, 76e).

Morioka - 5

Le Japonais n’a pas marqué de gros points en l’absence d’Ilaimaharitra. Jeu propre, mais pas suffisamment de jeu vers l’avant. On le sent engourdi physiquement.

Mbenza - 5

Un bandage imposant autour du genou gauche, un autre au poignet droit, mais un impact mitigé sur le jeu carolo, cette fois. Un pré-assist, tout de même.

Heymans - 5

Une tête hors cadre (20e) et une demi-volée qui décolle (86e). Beaucoup de bonnes intentions mais pas encore d’efficacité.

Bernier - 4

Deuxième titularisation consécutive. Très timide dans ses initiatives et remplacé dès la 46e minute pour un profil plus athlétique.

Badji - 6

Toujours pas de but cette saison pour le Sénégalais pourtant généreux : une tête sur la latte (18e) puis un ballon sauvé du bout du pied par Vertonghen (28e).

Dabbagh - 6

Des décrochages courageux et une percée en solitaire (55e).

Trebel - 6

On voit qu’il pourrait devenir le chef d’orchestre dans l’entrejeu mais sa première demi-heure oblige à la mesure.

Mazzù - 5

Il a enfin pu aligner le même onze qu’au match précédent. Son équipe attend toujours un déclic. Changement de système infructueux en fin de match.