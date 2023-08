Carl Hoefkens amer après le partage du Standard à Courtrai (1-1) : "On devait recevoir au moins un penalty”

Avec 65 % de possession de balle, six tirs cadrés et des situations, le Standard a montré du mieux offensivement. Mais Hoefkens a également cité un autre chiffre : deux. “Comme le nombre de penaltys que nous aurions pu recevoir en première période. J’ai vu les images et si on peut discuter sur le premier sur Donnum, celui sur Dragus est indiscutable. J’ai vu beaucoup de situations sifflées facilement pour Courtrai alors que pour le Standard, le VAR a eu une communication par deux fois…”

Le bilan de deux sur 15 maintient une certaine pression sur la position de Carl Hoefkens, qui tente de rester le plus serein possible. “Est-ce que j’ai peur pour mon poste ? Je n’y pense pas et ce n’est pas à moi d’en parler. Ce que je sais, c’est que j’ai vu une équipe qui avait envie de gagner durant 90 minutes. Et j’espère bientôt la voir remporter sa première victoire.”

Ce sera peut-être face au RWDM, samedi prochain. Mais dans les prochains jours, les regards seront également tournés vers Fergal Harkin et le mercato. Même si les mouvements tardent. “Je ne suis pas frustré : le plus important pour moi est de travailler avec les joueurs qui sont présents pour le moment et dans ces circonstances, je leur tire mon chapeau. Un coach pense toujours au présent.” Tout en espérant améliorer l’avenir, évidemment.