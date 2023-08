Anderlecht ne veut pas laisser partir Amuzu à l’Olympiacos

Vertonghen a demandé aux supporters d'applaudir Amuzu. Il a terminé en tribune avec les fans.

Les équipiers d’Amuzu se sont rendu compte que quelque chose clochait chez lui. Il n’a pas fêté son but et était discret durant les célébrations d’après-match. Vertonghen est venu le chercher pour demander aux fans de l’applaudir. Amuzu a finalement offert son maillot avant de monter dans la tribune des South Leaders. Un dernier moment de partage avec les supporters ou un aveu de fidélité pour la saison ? “J’ai en tout cas vu un gars heureux dans le vestiaire après le match”, dit Riemer à propos d’Amuzu.

Le mercato est ouvert jusqu’au 11 septembre en Grèce, ce qui laisse un peu de temps aux deux clubs de se remettre à table. En cas de départ, Anderlecht aura jusqu’au 6 septembre pour lui trouver un remplaçant et peut-être un renfort supplémentaire capable de jouer sur le côté opposé. Brian Riemer a fait comprendre qu’un défenseur central supplémentaire était également nécessaire. Jesper Fredberg risque d’avoir encore beaucoup de travail.

Murillo s’en va, Sardella doit rester

Le départ d’Amir Murillo (27 ans) à Marseille pour 2,5 millions est acté. À l’OM, il sera la doublure de Jonathan Clauss. L’arrière droit panaméen va signer pour 3 ans. Murillo a joué 219 matchs pour Anderlecht (18 buts et 25 assists), mais ses prestations n’étaient pas toujours à hauteur de ses capacités avec notamment ses quatre rouges dont deux directes. Le défenseur n’avait plus qu’un an de contrat à Anderlecht.

Ce départ va également forcer Killian Sardella à rester. Louis Patris et lui se disputeront la place de titulaire à droite.