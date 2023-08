Un revenant, deux phases litigieuses, toujours pas de victoire mais du mieux offensivement : ce qu’il faut retenir de Courtrai-Standard (1-1)

Quand Isaac donne une passe décisive à Isaak

Un des meilleurs Rouches la semaine passée face au Cercle, Isaac Price est cette fois passé à côté de son sujet. Il a perdu trois ballons faciles en première période, dont un dans son propre camp, qui a permis à son (presque) homonyme Isaak Davies d’ouvrir le score pour Courtrai. Le Nord-Irlandais s’est tenu la tête mais a été réconforté par ses équipiers Dewaele et Balikwisha dans la foulée.

Un but encaissé par match depuis le début de la saison

La défense rouche n’est pas encore parvenue à garder le zéro depuis le début de la saison. Elle a encaissé un but à tous les matchs lors de ses cinq premières sorties en 2023-2024. Et elle est globalement apparue encore un peu plus frileuse qu’à l’accoutumée, surtout en première période où les espaces sur les flancs étaient énormes. Après la pause, c’était un peu mieux.

Deux potentiels penaltys non signalés par le VAR

La rencontre a été marquée par deux phases litigieuses dans le rectangle courtraisien. La première a impliqué Donnum, qui a évité le gardien Vandenberghe avant de tomber sur un défenseur courtraisien. La seconde mettait en scène Dragus, dont le pied a été touché par un défenseur courtraisien sans que l’arbitra Nathan Verboomen ne juge cela suffisant pour siffler. À chaque fois, il y a eu une communication avec le VAR mais aucun penalty n’a été sifflé, malgré l’insistance des plaintes liégeoises…

Aron Donnum estimait avoir été victime d'une faute dans la surface en première période. ©VKA

Enfin un peu de mouvement offensif… et des occasions

Si le Standard n’a pas gagné, il a toutefois livré son meilleur match sur le plan offensif. Balikwisha, Ngoy, Donnum par deux fois et O’Neill ont été impliqués dans des situations chaudes dans le rectangle courtraisien, avant que Kawabe ne trouve le chemin des filets. Dans les chiffres, les Rouches ont cadré six fois et cumulé 23 tirs, leur meilleur total cette saison. Avec 1,60 but attendu (xG), ils ont également atteint leur meilleur ratio en 2023-2024.

Kawabe d’invisible à décisif

Très peu en vue et décevant depuis le début de la saison, le Japonais Hayao Kawabe était monté à l’heure de jeu sans avoir beaucoup plus d’impact sur la rencontre qu’il n’en a eu lors des précédentes. Mais il lui a suffi d’une seule occasion pour ouvrir le score, d’une jolie reprise de volée sur un corner de Donnum à la 73e minute. De quoi lancer sa saison ?

Dewaele, 311 jours plus tard

Titulaire pour la première fois de la saison, Gilles Dewaele a connu les joies d’une titularisation pour la première fois depuis le 19 octobre 2022 face à Malines. Soit 311 jours d’attente. Le latéral droit, victime d’une rupture des ligaments croisés la saison passée, a remplacé Fossey sur le flanc droit mais n’aura pas vraiment brillé pour son retour au stade des Éperons d’or. Le manque de rythme l’explique évidemment en partie.

Bansé et Laifis avec le SL16 FC

Surprise dans le onze de base du SL16 FC, qui affrontait Hesperdange en match amical, ce samedi après-midi : Laifis et Bansé étaient titularisés. Le premier, revenu à l’entraînement à une semaine de la reprise sans cacher ses envies de départ, pourrait être réintégré à l’équipe A s’il ne part pas d’ici la fin du mercato. La présence du second a par contre étonné au vu des prestations décevantes d’O’Neill, qu’on le voyait suppléer ce samedi à Courtrai.