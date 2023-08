Laurent Ciman juge le Standard : “Ce que je vois du Standard, c’est triste”

Que vous inspire le niveau du Standard, actuellement ?

”Ce n’est pas terrible, mais je ne sais pas qui est responsable. Hoefkens est, selon moi, un bon choix comme entraîneur. Il a montré de bonnes choses à Bruges. C’est le bon gars pour faire le boulot, après (Ronny) Deila. Mais il dépend aussi des joueurs qu’il a et je ne critique pas les joueurs en disant cela. Simplement, c’est le Standard, il faut tout de même de la qualité, de l’expérience, à côté des jeunes. Il y a un gros actionnaire, quand même. Quel est son investissement ?”

Six nouveaux joueurs sont arrivés (Vanheusden, O’Neill, Price, Kawabe, Mundle, Kanga)…

”Mais le coach a-t-il validé tous ces renforts ? On peut dire que Bruno (Venanzi, l’ancien président) a fait des erreurs, mais quand il a racheté le club, il s’est investi. Maintenant, il y a un gros actionnaire (777 Partners), mais on ne sait pas trop ce qu’ils veulent faire. Et on n’a pas l’impression que les investissements suivent.”

guillement 777 Partners savait qu'il y avait des dettes, il ne le découvre pas.

L'actionnaire se défend en disant qu’il faut d’abord assainir le club, d’un point de vue financier, en raison des dettes…

”Mais ils savaient, en rachetant le club, qu’il y avait des dettes, ils ne le découvrent pas. Quand tu achètes le Standard, tu ne peux pas faire n’importe quoi, et dire n’importe quoi. Tu peux dire que tes deux premières années seront difficiles, mais alors il faut le dire. Au lieu de ça, on envoie Pierre (Locht) au feu pour dire que l’équipe va jouer le Top 6 cette saison. Mais y a-t-il les renforts pour jouer le Top 6 ? J’ai regardé le noyau, ok, il y a Zinho (Vanheusden), s’il ne se blesse pas. Mais dans les autres lignes, les nouveaux joueurs sont-ils équivalents ? J’ai parfois l’impression, quand je lis les interviews, qu’on se contente d’un point à Sclessin contre une équipe moyenne. Ce n’est pas normal.”

Cela manque-t-il de leadership ?

”Je ne sais pas, je suis trop loin du club, mais je sais qu’à mon époque, avec des gars comme Jelle (Van Damme), Poco (Sébastien Pocognoli), Polo (Paul-José Mpoku) ou Régi (Goreux), on allait au front quand ça allait mal. Quand j’ai signé au Standard, j’ai tout de suite compris l’importance de jouer dans ce club, sa ferveur. Il faut comprendre cela. Quand tu joues à Sclessin, c’est facile de se transcender.”

Mais l’effet du public peut être inverse, et paralyser. L’avez-vous déjà ressenti ?

”Mais les supporters ils sont là pour t’aider, si tu mouilles le maillot. Il faut repartir sur la mentalité. J’ai connu des moments difficiles, notamment le match arrêté contre Zulte Waregem (en octobre 2014). Il y a des chaussures et des bouteilles qui ont volé dans le vestiaire, c’était parfois chaud avec l’entraîneur. Pour en revenir à l’équipe actuelle, je le répète, cela dépend aussi de ce que veut investir l’actionnaire. Mais si ça ne va pas mieux, les joueurs ne sortiront pas du stade…”