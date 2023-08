Laurent Ciman et sa vie au Canada : “Comme ils disent ici, ça va tranquillement pas vite”

Entraîneur-adjoint de Hernan Losada, celui qui était surnommé Le Général quand il était joueur, au Canada, se pose pendant une demi-heure pour raconter, par téléphone, sa nouvelle vie de l’autre côté de l’Atlantique. Il évoque aussi le Standard, qu’il suit toujours.

Laurent, on a lu que vous étiez belgo-canadien, désormais. Le Canada est votre première maison ?

”J’ai en effet entamé les démarches pour obtenir un passeport canadien, pour faciliter les voyages, après avoir reçu la carte de citoyenneté canadienne, qui nécessite d’être résident un certain temps à l’année. On a vendu la maison en Belgique, et si on y a encore les attaches familiales, je me sens chez moi ici, au Canada.”

S’installer au Canada était aussi nécessaire pour le développement de votre fille. Comment évolue-t-elle ?

”Cela évolue bien, avec des hauts et des bas, comme pour tout enfant (NdlR : la fille de Laurent Ciman souffre d’une forme d’autisme). Mais ce qui est mis en place, au Canada, lui permet de bien grandir. Elle n’est pas laissée dans une écurie, parce qu’elle aime bien les chevaux. Il y a un vrai travail d’accompagnement, avec de la musicologie notamment, et cela reste le plus important pour nous.”

guillement J'ai expliqué ma situation familiale à Hernan (Losada) et il a été très humain.

Depuis un peu plus de deux ans, vous être entraîneur-adjoint à Montréal, dans un staff désormais à l’accent belge. Comment cela se passe-t-il ?

”Hernan Losada, l’entraîneur, est en effet bien connu en Belgique (il a joué au Beerschot et à Anderlecht), je le connaissais pour avoir joué plusieurs fois contre lui. Un des adjoints, Sebastian Setti, a joué à l’Antwerp (en Challenger Pro League, entre 2008 et 2010). Le contact a été tout de suite très bon, avec les deux. J’ai expliqué ma situation familiale à Hernan, et il a été très humain et compréhensif. Au niveau du jeu, ses idées m’ont rapidement plu aussi, car elles correspondent à ce que je cherche : jouer de l’avant, bien construire de derrière. C’est dans le prolongement de ce que j’ai connu avec Wilfried Nancy, l’entraîneur précédent (NdlR : Losada est arrivé au début de cette année). Vous savez, quand je suis arrivé à Montréal, comme joueur, j’étais parfois frustré, car le jeu était trop direct. Avec Wilfried, les choses ont évolué, on est passé au 3-5-2, conservé par Hernan. Leur approche me permet de grandir et de me développer pour être, un jour, entraîneur principal.”

Entraîneur principal, c’est une ambition à terme ?

”Je ne me prends pas la tête avec ça. Si une occasion se présente, on verra, je dois aussi penser à l’aspect familial. J’aime bien mon poste actuel.”

Lionel Messi peut offrir une autre visibilité à la MLS. "Mais il faut aussi travailler à la formation", prévient Laurent Ciman. ©2023 Getty Images

Lionel Messi a débarqué en MLS, mais Montréal ne jouera pas contre lui cette saison. Avez-vous senti un autre intérêt pour le championnat américain depuis son arrivée ?

”Il a fait ajouter dans son contrat qu’il ne voulait pas jouer contre l’équipe de Ciman (éclats de rire). On avait joué contre Miami avant qu’il n’arrive, en effet. Donc ce sera pour la saison prochaine. Il y a sans doute plus d’intérêt pour la MLS avec son arrivée, mais on ne le ressent pas directement. C’est le meilleur joueur du monde, et il ne vient pas pour se tourner les pouces, hein (NdlR : l’Inter Miami, dernier de la Conférence Est, a remporté tous les matchs auxquels Messi a pris part, en Leagues Cup et à l’US Open Cup. Il disputera son premier match de MLS ce week-end). Attention, le niveau du championnat a aussi évolué, avant son arrivée, par rapport à l’époque que j’ai connue, joueur. Le jeu est plus structuré, ce n’est plus du kick-and-rush à l’anglaise. Sa venue peut être bénéfique pour le championnat, mais n’oublions pas que ce n’est que du foot…”

guillement On n'est que des joueurs de foot, on ne sauve personne. Les sommes dépensées en Arabie saoudite, cela devient ridicule.

C’est-à-dire ?

”Quand je vois ce qu’il se passe en Arabie saoudite, les montants dépensés, je me pose des questions. On n’est que des joueurs de foot, on ne sauve personne. Mais, à un moment, ce n’est plus du foot, c’est un business, à ce point, et cela devient dingue. Après, quand on propose de telles sommes, ça fait réfléchir, évidemment, et je ne juge pas les joueurs qui acceptent d’aller en Arabie. D’ailleurs, les mecs, ils ont tellement d’argent que si tu refuses la première offre, ils remettent 10 millions, comme ça. Cela devient ridicule.”

Comment changer les choses ?

”Je ne sais pas, mais ces gens ont tellement d’argent qu’ils ne cessent d’augmenter les conditions salariales. Cela pose question.”

Le Canada va organiser la Coupe du monde 2026, avec les États-Unis. Sentez-vous un engouement gagner le pays ?

”Comme ils disent ici, ça va tranquillement pas vite, comprenez que ça va arriver. Il y a une fierté, dans le pays, mais l’engouement n’est pas encore dingue. Il reste aussi un certain travail dans la formation des jeunes, car la venue de Messi, c’est une chose, mais il faut aussi préparer les jeunes derrière.”