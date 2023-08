DIRECT | Courtrai – Standard : erreur de Price et ouverture du score du KVK (1-0)

Le Standard va-t-il enfin lancer sa saison 2023-24 ? Au terme des 4 premières journées de Pro League, le bilan des Rouches est catastrophique : 3 défaites, 1 partage et une triste 14e place. La qualité de l’effectif comme le fond de jeu posent question, et empocher une première victoire semble nécessaire tant le capital confiance est au plus bas ces dernières semaines.