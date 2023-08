Anderlecht – Charleroi : Trebel est sélectionnable et Felice Mazzù “espère gagner au Lotto”

Le best of.

L’arrivée d’Adrien Trebel : “Il n’a pas encore joué mais il nous aide déjà indirectement par sa présence, son CV et son expérience. Difficile d’affirmer que c’est lié directement à son arrivée mais je sens personnellement que cela génère d’autres émotions, à l’entraînement, dans le groupe. C’est quelqu’un qui parle beaucoup avec tout le monde”, a commenté Mazzù, d’humeur blagueuse ce vendredi. Il a également confirmé que le milieu de terrain français (32 ans) était déjà sélectionnable. “Mais je ferai mes choix demain (samedi). ”

La rumeur du milieu de terrain ivoirien Parfait Guiagon, du Maccabi Tel Aviv : “C’est un bon joueur, on le suit effectivement. Si on avance (NdlR : dans les discussions) avec lui, il pourra nous apporter quelque chose. Mais je reste très serein parce que je sais qu’en période de mercato, on parle de beaucoup de choses vraies ou moins vraies. On verra. ”

La quête d’une première victoire : “Je ne sens pas de doute dans le vestiaire. Il ne peut s’installer que si le contenu n’est pas bon, si vous encaissez beaucoup ou si vous n’arrivez pas à créer suffisamment de possibilités. Or, ce n’est pas le cas. Les joueurs et moi sommes d’accord sur ce point-là. Si on veut avancer, on doit rester positif. On mériterait cette première victoire. Pour mon premier retour à Anderlecht, je peux juste vous dire que j’espère gagner au Lotto (sourire). ”

Charleroi a ramené un point encourageant de Genk, dimanche passé.

Knezevic toujours indisponible

Au niveau de la sélection, Mazzù n’a pas caché qu’il était encore trop tôt pour récupérer Stefan Knezevic, touché au genou. “Les autres (NdlR : excepté les blessés de longue date) sont là et sélectionnables”, a-t-il ajouté.

Le groupe précis ne sera communiqué que ce samedi après le dernier entraînement mais on peut déjà imaginer sans prendre trop de risques que Trebel prendra la place du jeune Da Silva dans la sélection élargie.

La sélection probable (21) : Koffi, Patron, Delavallée, Andreou, Boukamir, Bager, Marcq, Ozornwafor, Monticelli ?, Rogelj, Zorgane, Morioka, Trebel, Lutte, Heymans, Mbenza, Bernier, Badji, Stulic, Dabbagh, Ntelo.

Absents : Van Cleemput, Nkuba, Tchatchoua, Benbouali, Knezevic (blessés), Ilaimaharitra (suspendu 2/3), Bessilé (choix).