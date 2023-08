Trop défensif, pas décisif et en dessous de son niveau, Fossey (Standard) sent le souffle de Dewaele dans son dos

Des joueurs comme William Balikwisha ou Aron Donnum n’ont pas encore retrouvé le niveau qui était le leur la saison dernière. Et un élément semble même bien en deçà des… standards auxquels il nous a habitués : Marlon Fossey. Si le latéral américain n’a jamais été un modèle de régularité, ses prestations sous Ronny Deila étaient bien plus impressionnantes que ce qu’il est en mesure de proposer actuellement. Et ce, pour plusieurs raisons.

Il doit plus souvent défendre qu’attaquer

Fossey est la définition du latéral moderne, qui préfère attaquer que défendre. Le hic, c’est que depuis la reprise, le Standard a perdu trop de ballons et est souvent amené à jouer la défensive. Ce qui limite forcément le champ d’action offensif de Fossey et met en lumière certaines de ses lacunes. Cela se traduit en chiffres. La saison dernière, le latéral droit réussissait 78 % de ses passes, un total tombé à 74 % lors des quatre premiers matchs de la saison.

Impliqué sur plusieurs buts (quatre fois buteur, une fois passeur) en 2022-2023, il n’a pas encore été en mesure de peser offensivement cette saison. “Je dois améliorer mon dernier geste et je travaille dur pour cela”, précisait-il en début de saison. Le constat n’a pas changé après un mois de compétition. Son ratio de centre réussi – qui était déjà problématique la saison passée – est toujours bien trop faible pour un joueur de flanc (36 % de centres à destination d’un équipier). Si on ajoute à cela ses 12 pertes de balle par match, cela complique encore les choses.

Il n’est pas encore adapté tactiquement aux exigences d’Hoefkens

Si Marlon Fossey ne rayonne pas cet été, c’est aussi parce qu’il n’a pas encore trouvé sous Carl Hoefkens les marques qui étaient les siennes sous Ronny Deila. Que ce soit comme ailier droit, lors des deux derniers matchs en 3-5-2, ou comme défenseur latéral droit, lors des deux premières rencontres en 4-3-3, il n’a pas été bon. “Ce système nous offre plus d’options offensives et me plaît, expliquait pourtant l’ancien de Fulham à propos du 4-3-3, durant la préparation. D’autant que je connais bien William (Balikwisha) et Aron (Donnum) donc les mouvements se font naturellement.”

Fossey n’a pas vraiment joint les actes à la parole à Saint-Trond puis face à l’Union. “Je ne peux pas être aussi agressif, je dois être plus prudent et plus mesuré dans mes débordements”, précisait-il, un peu bridé par la défense à quatre. Mais lorsqu’il a retrouvé son poste de piston dans le 3-5-2 d'Hoefkens, les choses n’ont pas été bien meilleures, malgré une éclaircie à Charleroi. Le système reste différent du 3-4-2-1 de Deila, où il avait des automatismes et des possibilités de combinaison. Ici, on le sent plus esseulé et moins impactant sur le jeu. Moins à l’aise, aussi.

Il doit se méfier de Dewaele, qui a faim de football

Une question se pose : quel est le vrai niveau de Fossey ? Celui montré sous Deila ou celui affiché depuis le début de saison sous Hoefkens ? La réponse se situe sans doute un peu entre les deux, chez un joueur qui n’a pas fait directement l’unanimité dès son arrivée la saison passée.

S’il ne redresse pas rapidement la barre, l’Américain risque de goûter au banc des remplaçants. De retour après sa rupture des ligaments croisés, Gilles Dewaele se tient, dans tous les cas, prêt dans les starting-blocks pour amener autre chose dans l’animation liégeoise. Le Belge, qui possède sans doute un peu plus de qualités défensives mais moins de qualités offensives que Fossey, a faim de football après sa longue absence.

”Je ne suis pas du genre à prendre mon statut pour acquis et je sais que Gilles n’attend qu’une chose : jouer”, reconnaît Fossey. Qui sait qu’il n’a, déjà, plus droit à l’erreur.