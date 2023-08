De quoi ont-ils encore besoin ?

Avec l’arrivée de Thomas Delaney, Anderlecht est paré au milieu. Deux postes doivent encore être renforcés. Brian Riemer aimerait un élément supplémentaire capable de jouer sur les deux flancs afin d’amener de la concurrence à ce poste. Le départ de Hannes Delcroix à Burnley a laissé un vide dans la défense centrale où seul Killian Sardella peut dépanner en cas de pépin. Anderlecht aimerait faire venir un gaucher pour être la doublure de Vertonghen.

Qui va encore partir ?

Jesper Fredberg veut limiter la casse et ne pas perdre de cadre. Des départs de Debast et Amuzu ont été évoqués. Leur entourage respectif ne ferme pas la porte à un mouvement en dernière minute. Seules des offres folles pourraient pousser la direction à les lâcher. Amir Murillo aurait dû s’en aller mais n’est pas encore en état de jouer ce qui a largement compliqué son dossier. Un dégraissage est prévu dans les jours à venir. Deux joueurs sont annoncés sur le départ : Marco Kana et Kristian Arnstad qui devraient être prêtés. Une vente d’Amadou Diawara est aussi espérée. Son salaire est très élevé et il devrait être le deuxième choix derrière Delaney.

Antoine Colassin, Mohamed Bouchouari et Mustapha Bundu sont mis à l’écart depuis le début de l’été. L’objectif est de trouver une solution pour ces trois lofteurs – les joueurs placés hors du noyau – mais l’intérêt est absent actuellement.