Adrien Trebel à Charleroi, entre opportunisme et anticipation

Eupen était aussi sur la balle mais Charleroi a eu le dernier mot. Une demi-surprise. Toujours ce mardi, le joueur a satisfait à sa visite médical et a paraphé son contrat dans la foulée.

Dans quel état ?

Ce transfert assouvit un certain fantasme populaire, à Charleroi, vieux de plusieurs mois. À intervalle régulier, lors des derniers mercatos, son nom circulait. Sans jamais que cela n’aboutisse. “Impayable”, nous rétorquait-on alors. “Des salades”, nous assurait encore un agent, mi-juin.

Entre-temps, chacun a mis de l’eau dans son vin et les salades sont devenues comestibles. La direction y a vu une opportunité que Felice Mazzù – qui a côtoyé le Français à Anderlecht – a suggérée et validée.

Mazzù félicite Trebel après sa belle prestation contre Lyon, en amical. ©Photo News

Une question existentielle persiste toutefois : si le CV, l’expérience et la patte gauche de celui qui est aussi passé par Nantes, le Standard et Lausanne sont inattaquables, où en est-il physiquement ? Cette interrogation a longtemps pesé dans l’esprit de la direction. Quand sera-t-il en mesure de jouer ? Est-il réellement encore capable d’enchaîner les matchs à un haut niveau ? Trebel lui seul a la réponse. Il lui appartiendra de chasser les doutes. Sa dernière apparition officielle en mauve remonte en tout cas au 6 janvier 2023 : six minutes contre l’Antwerp.

Zorgane : dossier complexe

À défaut d’être un transfert d’avenir, il est à tout le moins opportuniste et, d’une certaine manière, anticipatif. Car dans le sens inverse, Charleroi est toujours prêt, le cas échéant, à vendre son génial Adem Zorgane (encore brillant dimanche à Genk), son joueur le plus bankable. Le Club Bruges garderait un œil attentif sur ce dossier mais Zorgane s’imagine à l’étranger.

Le hic, c’est que la direction carolo est gourmande, et cela peut légitimement se comprendre. Elle a lâché pratiquement 2 millions d’euros en 2021 pour l’arracher au Paradou AC, qui touchera 50 % de la revente.

En clair, si Charleroi veut réaliser une plus-value conséquence sur l’Algérien, elle doit le vendre cher. Dans les bureaux du Mambourg, on tablerait sur 8 à 10 millions d’euros, selon différents bonus. Un pourcentage devrait sans doute aussi être inclus dans les négociations.

Au contraire de Trebel, Zorgane ne connaît pas encore la suite de son chemin. S'il reste, Mazzù devra gérer la concurrence.