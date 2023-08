Isaac Price, une petite éclaircie dans la grisaille du Standard: "J’ai été déçu d’être remplacé"

Pour ce qui n’était – et c’est important de le souligner – que sa quatrième titularisation chez les professionnels, le médian de 19 ans a montré qu’il avait des qualités. Des qualités de dribble et de percussion, matérialisés par une occasion en début de match, et quelques montées intéressantes, comme sur cette occasion acrobatique au retour des vestiaires. “J’aurais dû faire mieux sur la première, ma frappe n’était pas assez bonne. La deuxième était plus compliquée”, reconnaissait le numéro 8 après le match.

Le choix d’Hoefkens de le remplacer à la 63e minute a d’ailleurs surpris de nombreux suiveurs. Et le principal intéressé aussi. “Si le manager a décidé que je devais sortir, c’est qu’il estimait que c’était la meilleure solution. J’imagine qu’on va en parler ensemble mais je dois bien avouer que j’étais déçu de sortir car je me sentais très bien dans le match.”

Deux tirs cadrés à lui seul

Ses statistiques prouvent cette réalité : Price a été le Rouche le plus dangereux. Avec deux tirs cadrés, il est celui qui a mis le plus le gardien du Cercle, Warleson, à contribution. Il a montré de l’envie offensive et semble s’émanciper, match après match. “À titre personnel, je me sens de mieux en mieux même si j’ai encore pas mal de choses à améliorer, avouait-il dans les travées de Sclessin, après la rencontre. J’aimerais désormais être impliqué dans des buts, ce qui faciliterait encore mon adaptation, même si je dois bien avouer que je me sens très bien depuis que je suis arrivé au Standard.”

On le sent : dans un milieu qui se trouve (plutôt que de se chercher, comme c’est le cas actuellement), Price peut avoir un rôle très intéressant à jouer. Mais il fait partie des joueurs qui rayonnent quand le collectif fonctionne bien. “Collectivement, on doit faire beaucoup mieux et je suis certain que ce n’est pas un manque de qualité mais de confiance, termine celui qui découvre la pression d‘un club comme le Standard. Oui, c’est un grand club et ça se sent.”

Cela doit désormais se voir.