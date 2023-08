Charleroi : Antoine Bernier sort de l’ombre

guillement "J'espère avoir marqué des points.

Sa chance, Bernier l’attendait ces dernières semaines. “Le coach m’en a parlé samedi mais je n’étais quand même pas certain de commencer jusqu’à la théorie d’avant-match, raconte le n°17 carolo, conscient que la méforme physique de Dabbagh lui a ouvert la porte. C’est vrai, il s’était très peu entraîné durant la semaine. Mais je pense aussi que mon travail à l’entraînement a été récompensé. Bon, il me faut encore un peu de temps pour retrouver mon meilleur niveau et améliorer la complicité avec mes équipiers, mais j’espère avoir marqué des points. ”

Felice Mazzù a confirmé la première impression encourageante laissée par le Dinantais : “Antoine manque un peu de rythme mais a été très important entre les lignes. Il a offert des solutions dans le passing par ses bons appels. ”

Positionné pratiquement comme deuxième attaquant autour de Badji, un poste déjà occupé à Seraing et qui semble lui plaire et lui convenir, Bernier a tenté d’exploiter sa vivacité, sa technique et ses infiltrations, mais il a par moments été malmené par le profil athlétique de ses adversaires limbourgeois.

Il a aussi devisé une reprise du pied gauche. “Sur cette action, je pense en fait qu’un défenseur revient, du coup j’actionne ma frappe dans la précipitation. Dommage.”

Opéré d’une pubalgie en février

Cette première titularisation, vécue comme une libération sept mois après la dernière (le 22 janvier lors de Seraing – Anderlecht), mérite et nécessite un lendemain. Peut-être dès dimanche… à Anderlecht, où il a été partiellement formé. “J’espère. Le coach décidera”, répond-il timidement. Un sourire. Franc. Simple. Bernier profite du moment présent. Car mine de rien, il revient de loin.

En février, alors que Seraing s’enlisait dans les bas-fonds du classement, lui est passé entre les mains du Dr Declercq, à Anvers, pour éradiquer une pubalgie qui le hantait depuis des mois. “Antoine traînait cette douleur depuis trop longtemps. Au club, on avait même mis sur pied une permanence de soins les lendemains de match pour Lahssaini et lui, tous les deux fragiles”, se souvient José Jeunechamps, ancien entraîneur de Seraing, interloqué par le fait qu’un tel potentiel ait pu s’en aller librement : “Comment ne lui a-t-on pas fait signer un nouveau contrat plus tôt ?”. La réponse est simple : Bernier, désireux de passer un cap, ne se voyait pas prolonger. Et savait qu’il y aurait des prétendants.

Lors du match amical contre Utrecht, durant la préparation, le 15 juillet.

Seraing ne lui a pas fait de cadeaux

Cet état de fait a alors constitué un point de discorde chez les Métallos. D’aucuns, au club, estimaient que Bernier avait préféré se soigner en prévision d’un futur transfert plutôt que de poursuivre la mission sauvetage. Ce que le joueur, surpris par de telles insinuations, avait démenti : “Non, je n’ai pas abandonné Seraing. Cette opération, c’était une volonté mais surtout une nécessité. Je ne pouvais plus faire autrement. Même les médicaments ne faisaient plus effet. Je ne savais plus m’entraîner ni jouer sans douleurs.”

Le débat a été long à clore. “Seraing a eu du mal à le digérer et n’a fait aucun cadeau à Antoine, même durant sa revalidation”, nous confirme-t-on dans son entourage. Raison pour laquelle, malgré un accord noué dès l’hiver, l’officialisation n’est intervenue que fin juin.

Plus que le maintien

Aujourd’hui, Antoine Bernier est plus reconnaissant que rancunier. Surtout, il est tourné vers l’avenir. À 25 ans, après un parcours un peu cabossé et jalonné de plusieurs prêts, il veut s’affirmer en D1A. Et prouver qu’il a le niveau pour un club qui joue autre chose que le maintien. “Je suis heureux à Charleroi. J’ai été très bien intégré. J’ai connu des petites rechutes au niveau des adducteurs en fin de préparation, donc j’ai eu du mal à trouver mon rythme, mais je suis convaincu que ça va finir par payer.” Pour reprendre la lumière.