William Balikwisha ne partira pas cet été : “Je me sens redevable envers le Standard”

”Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, avoue-t-il. Je sais qu’on attend plus de moi. Mais les adversaires me marquent. Cela met forcément une pression supplémentaire sur mes épaules, mais je suis prêt à l’assumer. Je dois simplement me libérer.”

Pas d’offre cet été malgré un changement d’agent

Cela passe aussi par une libération de l’esprit et la fin du mercato (prévue le 6 septembre). Celui qui a récemment changé d’agent n’a pas reçu d’offre pour quitter le Standard. Mais à l’entendre, c’est une possibilité qu’il n’envisage pas. “Je préfère rester concentré et je n’ai pas envie d’avoir la tête d’ailleurs”, précise-t-il d’abord laconiquement, dans un langage habituel pour un footballeur, qui ne sait jamais de quoi le lendemain est fait.

Mais en creusant un peu, on se rend rapidement compte que cela va un peu plus loin que cela, pour un joueur dont l’histoire personnelle a été tourmentée ces dernières années, entre noyau U21, prêts manqués (Maastricht puis Cercle) et véritable éclosion en 2022-2023. “Le Standard m’a beaucoup aidé l’an passé et je me sens énormément redevable, par rapport à cela. Tout le monde m’a soutenu et ce serait presque de la trahison de partir maintenant. Je ne peux pas faire ça, même si je sais que la saison de la confirmation est souvent la plus dure.”

Et même si le début a été un peu compliqué, elle ne fait que commencer.