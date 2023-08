3 sur 12 pour Charleroi: les Zèbres tirent déjà la langue

Le contenu mais pas encore les points

En attendant, il le sait mieux que personne, le plus important en football reste les points. La saison dernière, il en a manqué deux pour atteindre les Europe playoffs. Il ne faudrait pas regretter ceux-ci, plus tard. Or, après quatre matchs, le Sporting cherche toujours sa première victoire (3 points sur 12).

“Aujourd’hui, le nombre de points et le classement ne sont pas encore importants, veut relativiser Mazzù. On va avancer avec le contenu et la mentalité exemplaire. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de mes joueurs mais le doute ne doit pas s’installer parce qu’on aurait pu gagner contre le Standard et on aurait dû gagner contre Louvain. On doit construire sur le positif. Tout le monde a fait des sacrifices.”

Pas de profondeur de banc

Mazzù travaille sur un axe majeur: l’efficacité offensive. Et prie pour que la guigne lâche son vestiaire. Car si Charleroi a subi la deuxième mi-temps et que Genk aurait mérité de marquer, c’est aussi en raison de la profondeur des bancs respectifs. Au Sporting, Van Cleemput, Nkuba, Tchatchoua et Benbouali sont blessés. Knezevic et Monticelli se sont ajoutés à la liste ces derniers jours. Dabbagh ne s’est quasiment pas entraîné de la semaine et est monté sans être à 100 %. Morioka et Bernier cherchent leur rythme. “On manque de solutions mais on doit faire avec”, résume Mazzù, qui avait repris le jeune Lutte pour la première fois.

En face, trois jours après sa deuxième déconvenue européenne de la saison, Genk est apparu embué. Mais Vrancken a des réservistes que Mazzù n’a pas et a eu le luxe d’intégrer Hrosovsky, Oyen et Paintsil pour dynamiser le jeu. Sans plus de succès. Le verre de Vrancken était à moitié vide.