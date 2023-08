Le Club de Bruges colle une valise au RWDM (7-1)

On pensait les Brugeois lancés vers un succès facile. Mais Biron s’est arraché pour récupérer le ballon. Il a ensuite lancé De Sart qui, très intelligemment, a centré en retrait pour Sanchez qui a bien terminé le travail. Cette égalisation n’a pas calmé la furia des hommes de Deila. Dans la foulée, Nusa, intenable, a été lancé sur son côté gauche et a donné un caviar pour Skov Olsen qui n’avait plus qu’à marquer dans le but.

En cinq minutes, il y a déjà eu trois buts ! Et ce n’était certainement pas fini… au grand dam des Bruxellois. En seconde mi-temps, les Brugeois se sont installés dans le camp de leurs adversaires. Et ils ont déroulé, comme un rouleau compresseur. C’est tout d’abord Thiago qui a permis à Bruges de mettre les voiles sur une passe du jeune Sabbe, rentré au jeu quelques minutes auparavant.

Ensuite, c’est Skov Olsen qui a inscrit son quatrième but de la saison sur une énorme boulette de Defourny. Sur un centre qui semblait inoffensif, le gardien a mal lu la trajectoire de la balle et a mal fermé son premier poteau. Le cauchemar pour le gardien n’était pas terminé puisqu’il était directement impliqué sur le sixième but encaissé juste après le but de Nusa avec une mauvaise lecture de trajectoire. Il ne peut par contre rien sur le but contre son camp pour clôturer le score. Le RWDM reçoit une correction de la part de Bruges. Mais ce n’est pas au Jan Breydel que Claudio Caçapa et ses joueurs espéraient se maintenir. Il va donc falloir rebondir.