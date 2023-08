Hervé Koffi maintient Charleroi à flot face à Genk, toujours pas de victoire pour les Zèbres

Genk décevant, Charleroi peu dangereux

Les 45 premières minutes manquent de folie. Les locaux affichent un niveau de jeu très pauvre, peinant autant à ressortir depuis leur camp qu’à construire dans le dernier tiers adverse. Les Zèbres sont plus entreprenants et résolument tournés vers l’avant, mais ne parviennent pas à véritablement inquiéter Vandevoordt.

Peu d’occasions franches sont à signaler. Sur un corner limbourgeois donné au second poteau, Muñoz contrôle le cuir avant d’enchainer d’une frappe puissante à bout pourtant, mais Koffi s’interpose parfaitement (20e). Peu après la demi-heure de jeu, Badji a l’occasion d’ouvrir le score d’une reprise de volée, mais le Sénégalais loupe le ballon en tentant sa frappe (32e).

Le mur Koffi

La seconde période se débride peu à peu. Si Charleroi continue de pousser pendant un temps, la tendance s’inverse en la faveur de Genk. Le remplacement de Ouattara, complètement à côté tout au long du match, pour Hrošovský (58e), a semble-t-il transformé les Limbourgeois.

Le pressing de Genk est intense, et Charleroi ne parvient absolument plus à se dégager. Kayembe, trouvé sur la gauche, envoie une mine en direction de la cage, mais Koffi sort une belle parade pour dévier le ballon en corner (64e).

10 minutes plus tard, Paintsil est lancé à toute vitesse face au but, mais le portier ivoirien réalise une sortie parfaite et remporte son duel (75e). 4 minutes plus tard, le jeune Oyen s’infiltre dans la surface et tente une frappe au ras-du-sol, mais le gardien carolo s’interpose une nouvelle fois (79e). Quatrième arrêt décisif de Koffi depuis le début de la rencontre !

3 sur 12 pour Charleroi

Les dernières minutes sont suffocantes pour les hommes de Mazzù, puisant dans leurs dernières ressources pour colmater les attaques répétées de Genk. Charleroi se fait une dernière frayeur dans le temps additionnel avec un coup franc limbourgeois à mi-distance, mais la frappe de Baah échoue dans le mur. Cette fois, Koffi n'a pas eu à endosser le costume de sauveur.

Si Charleroi peut s'estimer heureux de repartir avec un point, les Zèbres n'ont toujours pas gagné le moindre match cette saison et pointent à la douzième place avec 3 points. Genk est de son côté sixième avec 7 points.

Les compositions :

KRC Genk : Vandevoordt – Kayembe – Sadick – Cuesta – Muñoz – Galarza – Ouattara (Hrošovský, 58e) – El Khannouss – Arokodare (Oyen, 58e) – Sor (Paintsil, 46e) – Fadera (Baah, 46e)

Sporting Charleroi : Koffi – Andreou – Marcq – Bager (Boukamir, 88e) – Rogelj – Zorgane – Morioka (Štulić, 77e) – Mbenza – Heymans – Badji (Ntelo, 88e) – Bernier (Dabbagh, 61e)