Anderlecht se fait peur, mais l'emporte avec maîtrise face à Westerlo

Le Sporting vit un début de saison prometteur. Malgré un démarrage loupé face à l’Union lors de la première journée, Anderlecht s’est vite rattrapé et a aligné deux succès consécutifs face à l’Antwerp et Saint-Trond. De nouveaux joueurs ont été recrutés, et il s’agit désormais d’enchaîner face au KVC Westerlo. Les Campagnards connaissent un début de saison décevant : 1 petit point sur 9, suite à des défaites face à Bruges et Gand.