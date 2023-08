Un voyage en Finlande, les conseils de Kouyaté et les Diables rouges en tête : comment Nathan Ngoy (Standard) a traversé son année de galère

Si cette phase semble toujours en travers des gorges liégeoises, la fierté d’un père prend vite le dessus au moment d’évoquer la prestation d’ensemble du numéro 3 rouche. “J’étais déjà aux anges lorsqu’il m’a dit qu’il serait titulaire, mais je l’étais encore plus après le match. Nathan a fait un gros match.”

Et pas seulement dans l’œil forcément subjectif de son paternel. “Il faut absolument mettre en évidence la prestation du jeune Nathan Ngoy”, précisait, après le match, un Zinho Vanheusden séduit (et toujours capitaine dans l’âme). “Je suis très content de la prestation de Nathan, de sa vitesse, de son agressivité et de sa qualité avec le ballon. Il a joué avec maturité et sans peur”, ajoutait Carl Hoefkens, dont le changement de système (du 4-3-3 au 3-5-2) a permis à son jeune défenseur de fêter sa première titularisation de sa saison. Un an quasiment jour pour jour avant le début de plusieurs mois cauchemardesques.

Ngoy a eu du mal à digérer son exclusion à Charleroi. ©SES

Blessure, rechutes et opération en… Finlande

Flash-back. Nous sommes le 22 juillet 2022 et Nathan Ngoy entame la saison 2022-2023 dans la peau d’un titulaire. Mais une blessure à l’ischio droit l’écarte des terrains lors des quatre matchs suivants. Le 28 août, il fait son retour mais quelques jours plus tard, le 9 septembre, rebelote. Le défenseur est contraint de céder sa place, à Saint-Trond, après 41 minutes de jeu. Cette fois, c’est le mollet qui le fait souffrir. Quelques semaines passent mais Ngoy se plaint à nouveau des ischios alors qu’il s’apprêtait à faire son retour, fin octobre. Et il tombe dans l’engrenage des blessures.

”On ne savait pas ce qui n’allait pas, se souvient son papa. À chaque fois qu’il reprenait l’entraînement, il se blessait. Lors du stage à Marbella, en novembre, il s’est principalement entraîné de manière individuelle. Vers midi, après ses séances, on s’appelait. Et je le sentais triste. Il n’était pas content de l’évolution des choses et me disait qu’il se sentait encore et toujours blessé. Sa gêne derrière la cuisse ne le lâchait pas. Moi, tout ce que je pouvais lui dire, c’était de ne pas forcer.”

Mais l’inquiétude régnait. Après un traitement conservateur qui ne porte manifestement pas ses fruits, c’est finalement à l’autre bout de l’Europe que Ngoy a trouvé la solution à ses maux. “Un jour, Nathan m’appelle et me demande les données de ma carte d’identité. Il me dit : papa, prépare-toi, je t’envoie un billet et on part demain en Finlande.”

guillement "Lors du stage à Marbella, je le sentais triste au téléphone"

Quelques jours plus tard, le défenseur et son père, dont il est très proche, atterrissent à Helsinki. Puis ils se dirigent, en car, vers la ville de Turku (200 000 habitants) pour y rencontrer le Docteur Lempainen. “Fergal Harkin avait tout arrangé et on a alors rencontré ce médecin, qui nous a expliqué avoir opéré Ousmane Dembélé ou David Beckham dans le passé.”

Dans le métier, ce chirurgien spécialisé est ce qu’on appelle une sommité. Il pointe directement de multiples raisons des rechutes et opère le jeune Rouche dans la foulée. “Lors de cette opération, on a réparé le tendon proximal de Nathan”, précise le chirurgien finlandais.

Les conseils de Kouyaté

Nous sommes à la mi-décembre et à la joie de voir les soucis physiques du joueur réglés se mêle l’annonce, toujours difficile à entendre, d’une indisponibilité de quatre mois. En Finlande, Ngoy peut alors compter à ce moment sur les mots rassurants d’un ancien joueur d’Anderlecht qui vient de se blesser au même endroit durant le Mondial 2022 et qui se fait également soigner par le Docteur Lempainen : l’expérimenté Sénégalais Cheikhou Kouyaté (33 ans). “Il a donné des conseils à mon fils, sourit Sébastien Ngoy. Il lui a dit d’être calme et qu’à son âge, il avait encore toute sa carrière devant lui.”

Des mots qui apaisent Ngoy, dont le retour en Belgique passe par la case maison. “Il est resté quelques semaines avec nous, à Ninove, avant de reprendre les exercices au Standard”, précise son papa, très proche et fusionnel avec son fils. S’ensuivent plusieurs mois de rééducation pour finalement apercevoir le bout du tunnel, lors d’un match de PO2 à Westerlo, le 20 mai 2023 (3-0). "J'ai faim de ballon”, précise alors le défenseur après le dernier match comme entraîneur des Rouches d’un certain Ronny Deila. Un coach qui était sous le charme du jeune joueur.

”C’est non seulement une bête, physiquement, mais aussi un garçon sérieux et professionnel, à l’hygiène de vie irréprochable”, soulignait Deila, qui appréciait beaucoup voir Ngoy travailler dur en salle de musculation après les entraînements, lorsque les autres étaient rentrés chez eux. “L’été dernier, il a également préféré rester travailler en salle plutôt que de partir en vacances à la plage”, note son papa.

"L'été dernier, il a préféré aller à la salle de musculation plutôt qu'en vacances"

Une attitude qui résume bien le garçon que Nathan Ngoy est. Ou plutôt l’homme. “Il a toujours été mature pour son âge, précise encore son père. Il a prouvé avec sa blessure que sa force mentale était impressionnante mais de manière générale, il comprend facilement les choses et les prend au sérieux. Il est la définition du mot professionnel : il ne mange pas de saloperies, il ne boit pas et ne sort jamais en boîte de nuit. Il sait à quel point le sommeil est important.”

La salle de musculation est la deuxième maison du jeune défenseur. ©SES

Formé à Anderlecht mais attaché au Standard

Un engagement à 100 % dans son métier qu’on pouvait déjà déceler en lui très jeune, lorsqu’il a fait ses classes au Brussels puis à Anderlecht, entouré de joueurs (dont il est toujours proche) comme Zeno Debast, Johan Bakayoko ou Roméo Lavia. C’est d’ailleurs avec eux qu’il a évolué pour la première fois comme défenseur central. “Nathan a d’abord évolué comme attaquants avant de jouer à…. presque toutes les places, rigole son papa. Mais en U13, son coach Oleg Iachtchouk a décidé de le repositionner comme défenseur central. Par la suite, Jean Kindermans a demandé à l’une ou l’autre reprise qu’il réévolue comme médian défensif mais Nathan se sentait bien en défense.”

C’est à poste qu’il débarque au Standard, non conservé par le RSCA, en juillet 2019. Dès ses premiers entraînements, il impressionne les formateurs liégeois, qui le font monter de catégorie. Et c’est à Mbaye Leye qu’il doit ses premières minutes chez les professionnels, moins de deux ans plus tard, le 22 mai 2021 à Ostende. Lors du dernier match de PO2 de la saison.

guillement "Nathan est à la fois mauvais perdant, râleur et réservé"

La saison 2021-2022 est celle de l’acclimatation au plus haut niveau pour un joueur qui s’intègre facilement dans le groupe liégeois. “Mais à part le côté mauvais perdant et râleur qu’il a eu depuis qu’il est gamin, Nathan est quelqu’un de très agréable”, indique fièrement son papa. Parfait bilingue après avoir effectué sa formation scolaire en néerlandais, Ngoy est dans le vestiaire comme il est à la maison avec ses deux grandes sœurs, son petit frère (Yanis, gardien à Saint-Trond) et sa petite sœur. “Il est souvent à l’initiative d’activités en famille malgré son caractère réservé.”

Les Diables rouges dans un coin de la tête

Un caractère qui tranche avec l’ambition de celui dont la porte de l’équipe nationale U21 devrait rapidement s’ouvrir (il a souvent été sélectionné chez les jeunes, jusqu’en U19). “Il a plusieurs objectifs, dévoile son papa. Le premier, devenir professionnel, a été atteint. Désormais, il veut percer et s’imposer comme un titulaire au Standard – un club auquel il est attaché – avant, il l’espère, de devenir Diable rouge. Puis pour la suite, il m’a toujours dit qu’il comptait jouer un jour dans un grand club comme Barcelone, Manchester City, Manchester United ou le PSG. Oui, il vise haut mais je suis persuadé qu’il y parviendra.”

guillement "Il m'a toujours dit qu'il jouerait un jour à Barcelone, Manchester ou au PSG"

Cela passe, dans tous les cas, par la saison de l’éclosion au Standard, un club qui a prolongé son contrat jusqu’en 2026, en mars dernier, alors que le défenseur était blessé. Une belle marque de confiance. “Nathan est un exemple pour les autres jeunes du SL16”, termine Carl Hoefkens. “Quand il a senti qu’il ne serait pas titulaire en début de saison, il a continué à montrer de très belles choses et a été récompensé, suite au changement de système. Il montre chaque jour qu’il a les qualités pour devenir un top défenseur.”

Il aura envie de le faire une nouvelle fois, ce samedi, face au Cercle (16 h), lors d’une rencontre où Ngoy devrait enchaîner une deuxième titularisation en deux matchs. Le début d’un nouveau chapitre qu’il espère fantastique.