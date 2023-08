Le Standard n’y arrive toujours pas. Les Liégeois ont connu leur troisième défaite de la saison, ce samedi, face au Cercle. Une nouvelle fois incapables de se montrer dangereux, les hommes de Carl Hoefkens ont vu Alan Minda inscrire le premier but de la rencontre à un quart d’heure du terme. Une efficacité qui tranche avec ce que les Rouches ont proposé dans le rectangle adverse.

Mis à part deux incursions de Price puis Dragus et une tête peu dangereuse de Kanga en deuxième période, ce fut à nouveau morne plaine offensivement. Et ce n’est pas uniquement la faute du secteur offensif. L’entrejeu liégeois a été très décevant, manquant cruellement de créativité. Et tout simplement de qualité.

Le 3-5-2 confirmé mais des flancs invisibles

Comme à Charleroi, Hoefkens avait choisi de disposer ses troupes en 3-5-2, après avoir commencé la saison en 4-3-3. Alors qu’il avait souligné le bon comportement de ses flancs au Mambourg, le coach liégeois a cette fois dû être très déçu des prestations de Fossey et Donnum, qui n’ont jamais eu voix en chapitre offensivement. Aucune action dangereuse n’est sortie des pieds des deux joueurs.

Mais il faut également être de bon compte : ils ne sont pas les deux seuls responsables du naufrage. C’est tout un collectif qui a sombré, ce samedi.

Le public s’est retourné contre ses joueurs

Un point sur douze. C’est évidemment peu. Trop peu pour le Standard. Et le public commence à en avoir marre. Sclessin, qui n’était garni que de 16 860 personnes, a montré son mécontentement. À la mi-temps, les supporters liégeois avaient déjà sifflé leurs joueurs. Puis après le but brugeois, les fans rouches ont entonné des chants déjà bien trop souvent entendus par le passé : “Même si vous ne le méritez pas, nous, on est là” ou encore “on se fait chier”.

Après une année de transition suite au rachat par 777 Partners, le stade se montre, cette saison, beaucoup moins compréhensif avec la direction et les joueurs. On a même entendu des applaudissements après le deuxième but du Cercle., finalement annulé par le VAR pour hors-jeu....

L’inquiétude : Ngoy sort blessé

Auteur d’une nouvelle prestation intéressante, Nathan Ngoy (20 ans) n’a pas été en mesure de terminer la rencontre. Remplacé à la 85e minute par Kawabe, il était d’abord resté au sol de longues secondes. Il a finalement quitté la pelouse avec les kinés, en se tenant le genou (?) droit.

Espérons pour lui que ce ne soit pas synonyme de blessure, lui qui sort d’une année galère marquée par des rechutes et une opération aux ischios de la jambe droite.