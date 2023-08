Suivez Standard - Cercle en direct dès 16h : Kanga et Balikwisha titulaires, Kawabe sur le banc

L'Antwerp partage l'enjeu face à OH Louvain (1-1)

L'Antwerp et l'OHL ont partagé l'enjeu 1-1 (mi-temps: 1-0) vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Mark van Bommel ont marqué leur unique but via Janssen (33e) en première période avant que les Louvanistes n'égalisent en fin de match grâce à Sagrado (82e).