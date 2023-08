La première interview de Teddy Teuma depuis son départ de l’Union : “J’ai eu l’impression de faire comme Ronaldo”

En quittant Bruxelles pour la Champagne, l’international maltais est entré dans une toute nouvelle dimension après quatre ans et demi passés à l’Union. Fidèle à ses principes, Teuma n’a pas oublié ce club qui lui a permis d’atteindre son rêve. Avant la réception de Clermont pour la deuxième journée de Ligue 1, Teuma a fait le point sur ce qui l’attend en France mais aussi sur ses souvenirs en jaune et bleu qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire.

Teddy, quelle sensation avez-vous ressentie en montant au jeu sur le terrain de Marseille ?

”Il y avait une grande fierté de pouvoir faire mes débuts en Ligue 1. Cela a toujours été mon rêve ultime de jouer dans ce championnat. La joie était d’autant plus grande que c’était à Marseille, devant tous mes amis. Cela a toujours été un rêve de gosse de jouer au Stade Vélodrome où je suis souvent allé en tant que spectateur. Je ressens déjà que tout est démesuré, c’est un tout autre monde que la Pro League.”

Teuma a joué 30 minutes face à l'Olympique de Marseille. ©AFP or licensors

La déception de ne pas débuter la partie en tant que titulaire était-elle présente ?

”Le contexte sportif était compliqué car cela faisait un moment que je n’avais plus joué. J’ai quitté l’Union avec une déchirure aux ischios puis j’ai rejoint la sélection maltaise où ma blessure s’est aggravée. Quand je suis arrivé à Reims, je n’avais plus de douleur mais la cicatrisation n’était pas terminée. J’ai fait toute la préparation de manière individuelle sans recevoir la moindre minute en match amical. Jouer une demi-heure face à l’OM était donc déjà un succès pour moi.”

Quel genre de coach est Will Still, votre nouveau coach ?

”C’est un entraîneur très dynamique proche de ses joueurs. Il sait parfaitement passer de la rigolade au sérieux quand il le faut. Will est conscient qu’il est encore jeune et qu’il peut beaucoup apprendre, sa marge de progression est énorme. Il est très passionné à tel point qu’il monte toujours sur le terrain avec ses crampons et touche parfois le ballon avec nous.”

Quel discours vous a-t-il tenu à votre arrivée à Reims ?

”Il me voit comme un cadre qui doit encadrer les plus jeunes. J’aurai un rôle de leader, le rôle que Teddy Teuma a toujours eu dans sa carrière. Je ne suis pas arrivé à Reims avec la volonté d’inventer le football et de faire des choses que je ne sais pas faire. Je voulais signer dans un club où j’allais pouvoir recevoir la même confiance qu’à l’Union. Et c’est clairement le cas à Reims.”

guillement "Je ne suis pas arrivé à Reims avec la volonté d'inventer le football."

Sentez-vous que vous être rentré dans une toute nouvelle dimension en passant de l’Union à Reims ?

”C’est clair même si je n’aime pas cracher sur ce que j’avais dans le passé. Mais j’ai directement ressenti que les infrastructures et le professionnalisme étaient d’un très haut niveau. À l’entraînement, la plus grande différence est l’intensité mise dans le jeu. Tout va plus vite ce qui oblige à être plus technique ou à jouer de manière plus rapide. Mais si on faisait un match entre Reims et l’Union de la saison dernière, je pense que ça se vaut. Cet été, le club s’est fortement renforcé donc je pense qu’on serait quand même capables de battre l’Union (sourire).”

L’officialisation de votre transfert a eu lieu début juillet après plusieurs semaines de tractations : comment se sont déroulées les négociations entre les deux clubs ?

”Cela s’est déroulé plus facilement que prévu. Je pense que la direction de l’Union a appris de ses erreurs du passé et n’a pas agi comme elle avait pu le faire l’été dernier (NDLR : le départ de Nielsen vers le Club Bruges avait fait couler beaucoup d’encre). Au départ, l’Union ne voulait pas me laisser partir mais j’ai expliqué qu’une nouvelle page s’ouvrait à moi et que j’avais besoin d’aller découvrir la Ligue 1. Il s’agissait d’une opportunité unique avec un projet où toutes les cases étaient cochées. J’ai demandé à la direction de faire un effort et elle a accepté de le faire. Je l’en remercie pour cela.”

Teddy Teuma a joué son dernier match avec l'Union face au Club Bruges. ©JDM

Avez-vous conscience d’avoir laissé un énorme vide à l’Union ? Dans les tribunes, certains supporters vous appelaient “Dieuma”…

”Je ne connaissais pas ce surnom (sourire). Je ne pense pas avoir laissé un énorme vide mais j’ai laissé la place à une nouvelle Union, une Union rafraîchie. Tout ce que j’ai dit sur le club a toujours été sincère. J’ai de vrais liens avec ce club et ces supporters. Mon fils a réellement pleuré quand je lui ai expliqué que je quittais l’Union, il est toujours autant attaché à cette équipe… J’ai l’impression qu’il s’agissait d’une histoire d’amour réciproque : les fans m’ont beaucoup donné et j’essayais de leur rendre la pareille. Avec le recul, je veux simplement leur dire merci pour ce qui restera comme les plus belles années de ma carrière. Unioniste un jour, Unioniste toujours.”

Comment avez-vous réagi au départ de Karel Geraerts en fin de saison dernière ?

”Je ne connais pas les détails des négociations. Mais je pense que cela correspond à l’idée de la nouvelle ère dans laquelle l’Union est entrée. Karel était là depuis longtemps et la direction voulait certainement passer à autre chose même si je pense qu’elle voulait le conserver dans un premier temps. Son départ a entrouvert la porte à beaucoup d’autres départs.”

guillement "La direction de l'Union a appris de ses erreurs du passé"

Au total, huit joueurs majeurs de l’Union ont quitté le club : vous attendiez-vous à autant de transferts sortants ?

”J’ai eu l’impression que j’avais fait comme Cristiano Ronaldo qui a été rejoint par d’autres grands joueurs en Arabie saoudite : après mon départ de l’Union, tous les autres ont suivi (sourire). Certains se sont peut-être dit : ‘Si le club a autorisé Teddy à partir, ils nous laisseront aussi partir.' Je ne m’attendais pas à autant de départs mais cela fait partie du football moderne. Cela peut donner l’image d’un manque de stabilité mais un joueur reste rarement plusieurs saisons d’affilée dans le même club. Quand on voit que même Lionel Messi a quitté le FC Barcelone un jour… Mais je ne m’inquiète pas pour le futur du club à court terme : la direction et son réseau de recrutement feront en sorte que l’Union restera compétitive.”

Pensez-vous sincèrement que l’Union actuelle peut refaire le coup de ces deux dernières saisons en accrochant le top 3 ?

”J’ai toujours cru en ce club qui a dans son ADN l’envie d’être compétiteur et de toujours viser plus haut. Cette philosophie et les valeurs du club resteront malgré les départs de cadres. Il y aura une certaine continuité grâce à des joueurs comme Anthony Moris. J’ai d’ailleurs vu qu’il s’était fortement inspiré de moi pour les discours de capitaine d’avant-match (rires).”

Avec le recul, quel est votre meilleur moment vécu à l’Union ?

”Il y en a eu tellement ces dernières années. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que je n’ai presque jamais connu de moments de galère. Pour l’anecdote, quand j’ai annoncé à mon fils que je quittais l’Union, il m’a dit : ‘Oh non c’était chouette ici car tu gagnais tous tes matchs’ (sourire). La rencontre la plus marquante restera la manche aller face aux Glasgow Rangers : c’était notre premier match européen, nous parvenons à gagner alors que personne ne s’y attendait et je marque un but. J’en ai des frissons rien qu’à en parler…”

guillement "Nous avions plus d'expérience mais pas encore assez pour être champions."

La perte du titre dans les dernières minutes la saison dernière reste votre pire souvenir ?

(il s’arrête quelques secondes) “Je ne sais pas comment expliquer. Cet échec n’est toujours pas passé. J’y pense encore souvent et j’ai du mal à trouver le pourquoi du comment. Avec le recul, je me dis que ce n’est pas possible d’avoir échoué si près du but… La saison d’avant, avec Felice Mazzù, j’avais dit que nous avions manqué le titre à cause d’un manque d’expérience. La saison dernière, je pense que nous n’étions toujours pas prêts. Nous avions plus d’expérience mais pas encore assez pour être champions. J’espère que les joueurs ne referont pas les mêmes erreurs cette saison et arriveront dans le dernier quart d’heure du championnat à avoir ce côté malicieux, à gagner du temps et à faire la faute nécessaire. C’est ce qu’il nous aura manqué face à Bruges.”

Avez-vous une anecdote vécue à l’Union que vous n’avez jamais racontée et que vous pouvez désormais nous donner ?

”Je préfère garder cela dans le groupe, il y a eu déjà beaucoup trop d’histoires qui sont sorties (rires). Ce que je peux par contre dire est que nous formions réellement une vraie famille. Tout ce qui se disait, sur l’amitié entre les joueurs, n’était pas du flan. Nous avions réussi à créer un vrai un groupe unique qu’il sera difficile de retrouver autre part. Je suis d’ailleurs toujours en contact avec la quasi-totalité des joueurs de la saison dernière.”