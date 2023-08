Burgess en difficulté, Vanhoutte à la récupération et Ayensa trop esseulé : les notes des Unionistes après la défaite à Malines

L'homme du match - Mrabti - 8

Ses courses ont fait beaucoup de mal à la défense bruxelloise. C'est lui qui ouvre le score d'une superbe frappe à l'entrée du rectangle. Il est sorti sous les acclamations du public local.

Moris - 4

Il sort un superbe arrêt du pied qui permet de garder son équipe dans la rencontre après seulement quelques minutes de jeu. Il ne sait rien faire sur la frappe à bout portant envoyé par Mrabti sur l'ouverture du score. Même s'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux, il encaisse au final quatre buts.

Mac Allister - 4,5

L'Argentin a récupéré plusieurs ballons grâce à sa hargne dans les duels. Il n'était pas sur le terrain lors du second but malinois car il était sorti pour changer son maillot tâché de sang.

Burgess - 4

Il a débuté son match avec plusieurs relances ratées. Il s'est fait plusieurs fois fait prendre de vitesse dans son dos comme sur l'ouverture du score. Un match compliqué même s'il a gagné plusieurs duels aériens.

Machida - 4,5

S'il sauve son équipe avec un beau retour défensif peu avant la demi-heure de jeu, il n'est pas bien aligné sur le but de Mrabti. Il a parfois trop dézoné et s'est fait prendre de vitesse sur le troisième but des locaux.

Vanhoutte - 6

Il a beaucoup couru et récupéré de nombreux ballons dans le milieu du jeu, dans un style très proche de celui de Senne Lynen.

Terho - 4

A nouveau aligné sur le flanc droit, il a tenté de faire mal avec sa vivacité dans les petits espaces et sa vitesse. Mais il a trop souvent fait le mauvais choix, ne réussissant pas à apporter beaucoup de danger dans le rectangle adverse.

Lapoussin - 5

Sa capacité à éliminer ses adversaires dans les petits espaces et en un contre un est toujours utile à son équipe. Mais cela n'a pas permis à l'Union de se montrer dangereuse.

Lazare - 5

L'Ivoirien a plusieurs fois apporté le danger dans le rectangle adverse en distillant de bons ballons. Il a tenté de comblé les trous dans le milieu.

Rasmussen - 4,5

Il a une belle occasion d'ouvrir le score en tout début de match mais sa frappe est passée de peu à côté. Sorti à la mi-temps après un choix tactique de son coach.

Puertas - 6

Il s'est beaucoup démené dans le milieu du jeu en apportant le danger balle au pied depuis l'axe du jeu. Son tir trouve la latte de Coucke juste avant la pause. Il a eu d'autres occasions via plusieurs tirs de loin.

Ayensa - 4

L'Allemand s'est trop souvent retrouvé esseulé en pointe en première mi-temps. Il n'a pas eu une grosse occasion qui aurait pu sauver son match.

Nilsson - 5

Monté à la pause, l'attaquant a fait du bien avec sa taille et a beaucoup couru défensivement. Mais il n'a pas réussi à apporter de réel danger.

Kabangu - 4

Monté pour les vingt dernières minutes de jeu, il n'a pas eu le temps de se montrer dangereux.

Blessin - 5

Le T1 unioniste avait décidé d'aligner la même équipe que face à Louvain. Après la pause, il a changé son système tactique en passant avec deux attaquants avec la montée de Nilsson mais sans parvenir à changer le cours du jeu.