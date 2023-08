Avec Balikwisha à la place de Kawabe : voici la composition probable du Standard face au Cercle

Le point ramené de Charleroi, dimanche dernier, n’est qu’un petit pas en avant mais le Standard a tout de même retrouvé un peu d’allant offensif, grâce notamment au changement de système opéré par Carl Hoefkens. Du 4-3-3, les Rouches sont passés au 3-5-2. "On a été plus dangereux grâce notamment à l’apport de Donnum et Fossey sur les flancs”, indiquait le coach liégeois.