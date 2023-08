Situation financière, mercato et avenir du club : Pierre Locht répond aux questions des supporters du Standard

Sur la situation financière

”Notre situation financière est convalescente. Le club n’est plus en péril comme il l’était au moment de la reprise mais il n’est pas encore là où il devrait être. 777 Partners a soulagé le passif financier du club à hauteur de 25 millions d’euros mais on va encore clôturer notre exercice financier avec une perte conséquente. Ce n’est pas idéal et on doit travailler pour améliorer cela, en maîtrisant mieux nos coûts et nos budgets mais aussi en essayant d’augmenter nos revenus. Cela passe par la vente de joueurs mais aussi par le ticketing, le sponsoring ou le merchandising.”

Sur le mercato estival

”On a moins dépensé que beaucoup d’autres candidats aux playoffs. C’est une réalité chiffrée. Mais nous sommes l’un des seuls candidats au top 6 à avoir dépensé plus que ce que nous avons enregistré comme revenus. Le constat objectif est donc que le problème ne vient pas des montants dépensés mais des revenus de transferts, qui sont insuffisants pour un club comme le Standard. On doit travailler à cela, durant la fin du mercato d’été et durant le mercato d’hiver. On veut renforcer le club mais on ne veut pas affaiblir sa situation financière.”

Sur la qualité actuelle du noyau

”On a essayé de travailler au mieux pour préparer la saison. On savait qu’il y aurait des changements importants au sein de l’effectif. La saison dernière, la transition s’est principalement effectuée au niveau du club, cette saison, c’est au niveau du noyau. On avait anticipé cela en engageant cinq recrues avant la reprise mais on n’avait l’objectif de changer de coach, ce qui a été indépendant de notre volonté. Mais nous sommes contents de personnes présentes tant au niveau du staff que de l’équipe. Nous sommes convaincus d’avoir fait les bons choix même si la nouveauté demande du temps. Nous allons encore amener des profils pour amener de la qualité et de l’expérience pour encadrer les jeunes. D’ici la fin du mercato, nous aurons une équipe capable de lutter pour nos objectifs.”

Sur la stratégie de 777 Partners

”777 Partners avait l’objectif d’acheter des clubs avec certaines caractéristiques : un potentiel de supporters, une histoire, une pertinence sportive et une marge de progression. Le Standard répond à ces critères et il y a un support au niveau du Football Group, basé à Londres. Leurs équipes apportent de l’expertise et nous aident dans le management et dans nos choix dans l’objectif d’améliorer nos performances sur et en dehors du terrain. C’est une vision nouvelle qui prend du temps mais on voit que les choses s’améliorent, petit à petit. Et l’effet sur le Standard se fera rapidement ressentir.”

Sur la hiérarchie entre clubs de 777 Partners

”Il n’y en a pas. Mais les réalités des clubs sont différentes. Genoa est en Serie A et les revenus du club italiens – les droits TV notamment – sont plus élevés que les nôtres. Ils peuvent donc se permettre des opérations que nous ne pouvons pas. Vasco de Gama a également des revenus d’une autre dimension de la norme vu l’immensité du Brésil. Mais en Belgique, nous avons d’autres atouts comme le fait que nous avons cinq tickets européens à la fin de la saison. Et au Standard, nous avons l’ambition de retourner sur la scène européenne à court terme. Nous avons aussi notre académie qui peut nous permettre de créer des revenus. Et ces potentiels revenus nous permettront d’être plus ambitieux sur le marché des transferts.”