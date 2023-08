Mats Rits, le milieu qu'il voulait

Brian Riemer devrait aligner Mats Rits dès le match de ce week-end. “Il était au sommet de notre liste depuis un moment mais nous ne savions pas que c’était possible de faire venir un tel joueur du Club Bruges. Il peut nous apporter énormément en possession de balle, que ce soit haut ou bas sur le terrain, mais également en perte de balle. Il est prêt à jouer dès ce week-end. Je pense qu’avec lui, on a trouvé un joueur qui correspond parfaitement à notre jeu.”

L’arrivée de Flips et l’embouteillage dans le milieu

Riemer a désormais l’embarras du choix dans l’entrejeu et devra trancher pour la composition face à Westerlo. Le nouveau venu Alexis Flips pourrait débuter. “Alexis (Flips) est également prêt à jouer. C’était un peu trop court pour l’aligner contre Saint-Trond mais il a désormais une semaine d’entraînement derrière lui. C’est un joueur très intelligent qui sait donner la dernière passe et trouver la solution seul. Il va créer du danger. Sa présence dans l’équipe nous fera du bien. Nous avons désormais beaucoup de monde dans le milieu de terrain et il n’est plus question de renforts. Nous allons faire le point sur l’effectif afin qu’il ne soit pas trop conséquent. Donc il pourrait y avoir des départs. Il est important qu’on trouve rapidement une constance dans l’entrejeu. Pour jouer un football champion, il faut du lien, une base et de la constance. Cela prend du temps.”

Augustisson n’est pas encore prêt, Debast revient, Lonwijk pourrait être absent

Ludwig Augustinsson, arrivé en prêt de Séville cette semaine, sera plus que probablement sur le banc. “Il n’a pas joué de matchs mais a pu se préparer avec l’équipe de Séville. Il lui faut du temps de jeu. S’il ne joue pas dimanche, il le fera lundi lors d’un match amical.”

Il pourra, par contre, à nouveau compter sur Zeno Debast. “Par contre, je resterai attentif à l’état de Justin Lonwijk. Il a une petite surcharge qui pourrait l’empêcher de jouer.”

Slimani ? Les bons joueurs peuvent toujours venir

Les médias algériens ont évoqué un retour d’Islam Slimani à Anderlecht. Brian Riemer a été confronté à la rumeur et a réagi de la sorte : “J’adore Slimani. Il a été une énorme plus-value pour moi. Mais je laisse la question à Jesper Fredberg. J’ai trois attaquants dans l’équipe. Ce qui me semble être un nombre suffisant. Mais on reste ouvert aux bons joueurs. Slimani en est un.” Selon nos informations, il n’est toutefois pas question d’un retour de l’Algérien au RSCA pour l’instant.

Anderlecht pourrait par contre se renforcer sur les ailes. L’absence de Dreyer, suspendu, ce samedi, prouve qu’Anderlecht manque de plans B sur les côtés de son attaque.