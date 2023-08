L'Antwerp partage l'enjeu face à OH Louvain (1-1)

Après un début de partie tendu, à l'avantage des Louvanistes, c'est Vincent Janssen qui débloquait le marquoir en plaçant, dos au but, une superbe frappe à ras-de-sol qui ne laissait aucune chance à Prevot (33e). Kerk passait à deux doigts d'enfoncer le clou deux minutes plus tard sur un magnifique travail de Balikwisha (38e). Vermeeren n'était pas loin non plus de doubler la mise et forçait Prevot à un arrêt sur une frappe lointaine (41e).