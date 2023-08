Au milieu, le Standard cherche ses marques, mais Hoefkens demande du temps : “Il ne faut pas sous-estimer le championnat belge”

Le trio Price-O’Neill-Kawabe peine à trouver ses marques, et si le jeune Anglais (19 ans) laisse poindre quelques qualités techniques, ses équipiers australien et japonais sont plus discrets. En bon capitaine, Aron Donnum avait demandé du temps, “pour trouver la bonne alchimie. Cela prendra du temps, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais on les sent bien dans le groupe”.

Interrogé sur les faiblesses du milieu, Carl Hoefkens a aussi défendu, logiquement, ses joueurs : “Isaac (Price) et Aideen sont jeunes (NdlR : O’Neill a 24 ans), et ils ont joué trois matchs de haut niveau, contre une équipe de St-Trond qui a mis de l’intensité, une très bonne équipe de l’Union et à Charleroi, le choc wallon. Il ne faut pas sous-estimer la qualité du football belge. C’est normal qu’ils aient besoin de temps.”

Toujours privé de Jacob Laursen (mollet), l’entraîneur liégeois ne pourra pas compter sur Renaud Emond, qui s’est cassé le nez à l’entraînement, jeudi. L’attaquant n’était pas sur le banc à Charleroi, son absence ne modifie donc pas fondamentalement les plans de Hoefkens, qui récupère William Balikwisha, de retour de suspension.

Le 3-5-2 ayant fait ses preuves à Charleroi, le Standard devrait être aligné dans le même système contre le Cercle. Avec la même équipe de départ ? En parlant de départ, Hoefkens est revenu sur le cas de quelques joueurs en instance de départ. Denis Dragus, par exemple, doit-il partir ? “Je suis très content de lui, s’il continue comme ça, je suis à 100 % derrière lui.”

Le cas de Kostas Laifis, toujours pas réglé, paraît plus problématique. Le défenseur chypriote ne s’entraîne toujours pas avec le groupe, puisqu’il doit rattraper son retard physique. Mais l’entraîneur a tout de même dit : “J’ai été fâché, comme entraîneur, et je lui ai dit lors de notre première rencontre. Quand tu es sous contrat et que tu rates les premiers entraînements, ce n’est pas correct pour le groupe.”

La situation ne s’est toujours pas décantée, et Hoefkens souffle : “En ce moment, c’est une histoire entre les managers, le club et le joueur, qui doit dire ce qu’il veut.” Il reste trois semaines de mercato, voire plus selon les pays. Quelle sera l’attitude de Hoefkens si Laifis est toujours là après la clôture du marché ? “Il est toujours possible d’intégrer le groupe, à condition qu’il montre qu’il veut jouer pour le Standard.”