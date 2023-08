Retraité à 26 ans, traître déclassé, champion en Angleterre : que sont-ils devenus après leur transfert de Charleroi vers Genk ?

Fabien Camus, la vista avant les problèmes

Lorsqu’il s’engage à Charleroi en 2005, Fabien Camus compte deux apparitions en Ligue 1 avec Marseille. Rien que ça. Meneur de jeu élégant, le Français s’impose rapidement au Sporting où il restera quatre saisons avant de filer à Genk, refusant précédemment une offre du Steaua Bucarest. “Lorsque j’ai prolongé mon contrat à Charleroi, nous avions un accord pour que je puisse quitter le club à la fin de cette saison. Il est temps pour moi de passer à un niveau supérieur”, expliquait alors Camus dans L’Avenir.

À Genk, il a oscillé entre titularisations, blessures et banc (la relation avec Frankie Vercauteren n’a pas été toujours idyllique). Il participe tout de même à 135 matchs en cinq saisons entrecoupées d’un prêt abouti à Troyes (Ligue 1). Il fera un aller-retour entre la France (Evian Thonon Gaillard puis encore Troyes) et la Belgique (Antwerp, Malines) avant de raccrocher.

En 2018, il est rattrapé par ses relations obscures avec Mogi Bayat. Soupçonné d’avoir touché une commission illégale sur le transfert d’Anthony Limbombe vers Nantes, Camus sera inculpé de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il sera libéré sous condition et après versement d’une caution de 20 000 euros quelques jours après son passage par la prison de Lantin. “Il n’aurait jamais dû y aller”, pesta son avocat.

Orlando, l’éphémère

Orlando n'a pas laissé un souvenir inoubliable à Charleroi. ©Reporters

En pratiquement six saisons au Sporting (172 matchs), l’attaquant brésilien Orlando n’aura pas laissé un souvenir impérissable (dix-huit buts) malgré sa puissance, son gabarit (presque 1 m 90) et ses chevauchées rapides bien qu’un peu maladroites. Beaucoup l’ont oublié mais Orlando a été prêté à Genk de janvier à juin 2010 (huit matchs, un but). Un deal réalisé le dernier jour du mercato, en échange avec Moussa Koita, un attaquant surnuméraire du Racing qui n’aura pas inscrit le moindre but au RCSC.

Malgré son temps de jeu famélique à Genk, Orlando n’était pas rancunier dans L’Avenir en 2010 : “J’y ai passé de bons moments […] C’est d’ailleurs dommage de ne pas avoir pu y rester plus longtemps. ” Il reviendra brièvement à Charleroi avant de rentrer au pays après un bref passage par la Grèce.

Torben Joneleit, le malheureux

Né à Monaco, le défenseur de nationalité allemande n’a disputé qu’une demi-saison à Charleroi, en 2008-2009 (treize matchs) avant d’être transféré à Genk en même temps que Fabien Camus. Il y disputera 73 matchs en trois saisons, décrochera le titre en 2011 mais mettra un terme prématuré à sa carrière, à seulement 26 ans, après une énième blessure au genou. “Je vais retourner à Monaco et ouvrir un nouveau chapitre de ma vie”, avait-il déclaré, dépité.

Torben Joneleit (debout à gauche) lors du match décisif entre Genk et le Standard, le 17 mai 2011. ©Photo News

Sébastien Dewaest, capitaine déclassé

Le “Super guerrier” aux cheveux peroxydés a perdu de sa superbe. Considéré comme un traître par le public carolo lorsqu’il a rejoint Genk à l’été 2015, Sébastien Dewaest avait eu droit à un gigantesque tifo lors de la venue des Limbourgeois à Charleroi. Sportivement (et financièrement), le transfert du défenseur français était pourtant compréhensible.

À Genk (165 matchs), il a soulevé un titre de champion (2019) et une Coupe de Belgique (2020). Il a également porté le brassard de capitaine sous Felice Mazzù (qu’il avait déjà côtoyé au Sporting) avant d’être déclassé par Hannes Wolf qui l’a renvoyé dans le noyau B en 2020. Le départ de l’éphémère entraîneur allemand n’apaisera pas le conflit entre la direction et le joueur, qui refusera sa réintégration puis un transfert. Il enchaînera alors les prêts (Toulouse et OHL) avant de rejoindre AEL Limassol.

Tout juste transféré à Genk, Sébastien Dewaest n'avait pas célébré son but inscrit contre Charleroi, le 28 août 2015. ©Photo News

Neeskens Kebano, l’éclosion

À l’été 2016, lorsqu’il quitta Charleroi pour Genk, le milieu de terrain formé au PSG a rapporté environ quatre millions d’euros au Sporting. Une somme considérable pour le club, à l’époque. Et un accélérateur de carrière puisqu’après seulement une saison dans le Limbourg, Kebano vivra son rêve anglais en signant à Fulham.

En sept saisons à Londres (entrecoupée d’un prêt à Middlesbrough), il a joué 160 matchs, essentiellement en Championship et brièvement en Premier League. À 31 ans, il s’est récemment engagé pour un contrat juteux à Al-Jazira, aux Émirats arabes unis. Mais Kebano a gardé un lien particulier avec la Belgique… et Felice Mazzù. “C’est le pays qui m’a permis de me relancer. J’y ai connu le premier entraîneur qui a réussi à me canaliser en la personne de Felice Mazzù”, se souvenait-il dans nos colonnes en mi-2022.

Clinton Mata, l’ascension

Eupen, Charleroi, Genk, Club Bruges… et l’Olympique lyonnais depuis cet été. On peut parler d’une trajectoire ascendante pour le latéral droit angolais qui a disputé 87 matchs pour les Zèbres de 2014 à 2017. Mata n’a, en réalité, porté le maillot genkois qu’une saison (2017-2018), sous la forme d’un prêt payant. Quelques semaines avant l’officialisation, le joueur avait refusé une proposition du Sporting… d’Anderlecht. Et ce, alors que les deux clubs avaient vraisemblablement trouvé un accord. La saison suivante, Mata sera transféré au Club Bruges, avec la réussite sportive que l’on connaît. Un choix judicieux.

Clinton Mata, ici avec Felice Mazzu. ©BELGA

Joris Kayembe, le défi

C’est le dernier joueur en date à avoir emprunté l’E42, l’E313 puis la N76 entre Charleroi et Genk. L’été dernier. Joris Kayembe estimait avoir fait le tour de la question au Sporting (116 matchs). “J’ai dit oui tout de suite. C’est un club stable, structuré, qui joue le titre et souvent l’Europe. C’est un pas en avant à tous les niveaux. J’en avais envie et besoin”, nous confia-t-il mi-juin. Il vient de fêter son 29e anniversaire et est actuellement en concurrence avec Arteaga au poste de latéral gauche.