Senne Lynen vit son rêve en passant de l’Union à la Bundesliga : “C’est presque un miracle comme trajectoire de carrière”

Lynen a joué son dernier match avec l'Union face au Standard. ©Photo News

Le joueur de 24 ans arrivait en fin de contrat l’été prochain à l’Union. La direction devait donc le vendre ou le prolonger ce que Lynen ne souhaitait pas faire. “Je sais bien qu’il est plus difficile d’être vendu avec un contrat de trois ans plutôt qu’un contrat d’une seule saison, avance-t-il. Je sentais qu’il ne fallait pas que je prolonge car jouer en Bundesliga était une trop belle occasion que je ne pouvais pas laisser filer. La direction a été compréhensive et très correcte envers moi. Elle savait que j’avais l’ambition de passer une étape dans ma carrière et ne m’a pas bloqué. En début de saison, je n’étais pas à 100 % sûr de quitter le club mais je sentais qu’il allait se passer quelque chose…”

guillement "La direction a été compréhensive et très correcte envers moi."

Celui qui pouvait aussi compter sur l’intérêt d’un club de Serie A mais aussi de formations belges (”Mais ce n’était pas dans mes plans de rester en Pro League”) a finalement signé à Brême où il est entré dans une toute nouvelle dimension. “Tout est totalement différent. Déjà, je pensais qu’il y allait avoir un mix entre l’allemand et l’anglais mais tout est en allemand. Il va donc falloir que je l’apprenne rapidement. (sourire) Ensuite, il y a plus d’intensité à l’entraînement car il y a plus de qualité de manière globale. Et le stade est énorme : il a une capacité de 42 000 places et il est rempli à tous les matchs. Le week-end dernier, nous avons joué à Cologne à 5 heures de route de Brême et 5000 supporters avaient fait le déplacement…”

Lynen sera resté trois saisons à l'Union.

Déjà repris dans le groupe pour ce match de Coupe d’Allemagne, Lynen est resté toute la partie sur le banc pour assister à l’élimination de son équipe. Ce vendredi, le Werder entamera le championnat face au Bayern Munich. “Le match de Coupe venait un peu trop tôt pour moi, mais le coach voulait m’intégrer au groupe. Mon objectif est de rentrer dans le onze de base mais je ne me mets pas trop de pression d’entrée de jeu. Je sais qu’il me faudra du temps pour m’adapter au tempo allemand. Mais c’est chouette de commencer cette nouvelle aventure face au Bayern.” (sourire)

Avant d’atteindre son rêve, Lynen a connu de nombreuses embûches dans sa carrière. Celui qui est arrivé à l’Union durant l’été 2020 était alors très loin du joueur devenu une valeur sûre de notre championnat. “Dire que je jouais encore en D2 aux Pays-Bas un an avant d’arriver à l’Union, souffle-t-il. C’est presque un miracle, c’est totalement fou comme trajectoire de carrière. D’autant plus que j’étais en béquilles il y a moins de deux ans (NdlR : après une rupture des ligaments croisés face au Cercle Bruges en octobre 2021). Personne ne croyait que j’allais pouvoir atteindre le plus haut niveau. J’aurais pu tout lâcher en jouant des matchs anecdotiques de D2 néerlandaise, mais j’y ai toujours cru.”

guillement "Je ne vois pas six équipes plus fortes que l'Union actuellement."

Depuis l’Allemagne, Lynen n’a pas oublié l’Union. Le milieu défensif a regardé la victoire de son ancienne équipe face à Louvain et croit fermement en une belle saison des Bruxellois. “Ils seront dans les Champions playoffs, affirme l’Anversois. Je ne vois actuellement pas six clubs plus forts que l’Union. Peut-être que l’équipe actuelle est moins forte que celle de la saison dernière, mais j’ai confiance en sa réussite. Les départs ? J’avoue que je ne m’attendais pas à autant de transferts sortants… D’autant que Geraerts était aussi parti. J’ai eu vraiment dur de voir partir Karel car le courant passait très bien avec lui. Mais le club l’a bien remplacé avec Blessin qui peut vraiment permettre à l’Union de faire une top saison.”