”Pas de faute sur moi ?” : Nathan Ngoy réagit au penalty polémique accordé à Charleroi

Le choc wallon de dimanche soir entre Charleroi et le Standard (1-1) n'a pas fini de faire parler de lui ! Pour rappel, alors que les Rouches menaient au score depuis la première mi-temps grâce à un but de Dragus, Charleroi a écopé d’un penalty à quelques minutes du terme suite à une faute du jeune Nathan Ngoy sur Oday Dabbagh. Une faute qui n’a pas directement été sifflée par Nicolas Laforge, l’arbitre de cette rencontre qui a dû prendre sa décision après avoir visionné le VAR durant de longues minutes. La sanction était sans appel pour le Standard : penalty ET carton rouge pour Nathan Ngoy.