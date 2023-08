Et pour cause, une proposition de transaction de trois matches fermes (et 3 000 euros d’amende) lui a été adressée par le Parquet de l’Union belge, ce lundi, au lendemain de son exclusion pour un mauvais geste sur Zinho Vanheusden contre le Standard.

L’instance fédérale a estimé que Marco Ilaimaharitra avait commis cette faute “délibérément”, qu’il avait “clairement mis en danger l’intégrité physique de son adversaire” et surtout “qu’il a déjà un casier pour des faits similaires.”

Pour l’heure, on ignore si le club et le joueur comptent faire appel de cette proposition.