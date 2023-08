Les Rouches sous la loupe après Charleroi – Standard : Ngoy, la faute qui fait mal ; Dragus, enfin un but

Vanheusden (6) Il a assuré le travail défensif avec sérieux, et il a donné l’impulsion à ses équipiers, pour les garder mobilisés.

Bokadi (6) Replacé dans la défense à trois, dans un rôle axial, il a été moins souvent à la limite. Son retour face à Badji, en deuxième période, a fait du bien.

Ngoy (5,5) C’était sa première titularisation depuis près d’un an, et sa blessure à St-Trond. Placé sur le côté gauche du trio, il a été appliqué dans son travail défensif, et à la hauteur… jusqu’à son erreur d’appréciation qui amène le penalty.

Fossey (5,5) Il a retrouvé son rôle de piston droit dans le 3-5-2, mais il a dû beaucoup défendre en première période notamment.

O’Neill (5,5) Il a montré un peu plus de présence dans l’impact au milieu, mais cela reste laborieux à la construction.

Price (6) Il a sauvé, devant la ligne, une reprise de la tête de Heymans, et dans le jeu, il a apporté, par petites touches, une éclaircie. Mais ce n’était pas encore assez.

Kawabe (5) Le médian japonais a encore été assez discret, mais il est à la base du but liégeois, en sortant le ballon de la zone défensive, pour trouver Kanga, un peu à l’aveugle.

Donnum (5,5) Il a pu reprendre sa place sur le flanc gauche. Il n’a pas eu l’impact qu’il a pu avoir la saison passée, mais il ne s’est pas caché.

Dragus (7) L’attaquant roumain avait été assez intéressant, lors de sa petite demi-heure contre l’Union, pour recevoir une chance. Il a proposé des solutions, avec Kanga en appui, et c’est d’ailleurs un relais avec le nouvel attaquant franco-ivoirien qui lui a permis d’ouvrir la marque.

Kanga (6) À peine arrivé, déjà titulaire, l’attaquant prêté par le Hertha Berlin a reçu peu de ballons, mais son contrôle, et son appui pour Dragus a été précieux. Il a essayé de jouer en pivot pour permettre au bloc de montrer.

Hoefkens (6) Il a changé son système, pour passer au 3-5-2, et ça lui a réussi. Mais il reste encore du travail dans la construction du jeu.