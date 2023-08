Pour ce faire, côté carolo, Felice Mazzù salue le retour de Damien Marcq. Le défenseur français ne souffre plus du coccyx et s’est entraîné normalement toute la semaine. Il est bien titulaire.

Si Dabbagh a été ménagé en début de semaine, il figure au coup d’envoi. Au contraire de Stulic qui purge son deuxième match de suspension pour son exclusion directe lors de la première journée face à OHL.

Van Cleemput, Nkuba, Tchatchoua et Benbouali sont toujours indisponibles pour cause de blessure.

Kanga débute

Du côté du Standard, Carl Hoefkens, après une entame sans victoire et sans but (0 sur 6), sait que son équipe doit élever le niveau. Il devra toutefois composer avec deux absences : William Balikwisha est suspendu alors que Jacob Barrett Laursen est blessé, touché au mollet. Comment les remplacer ? Romaine Mundle, bien monté au jeu à St-Trond et contre l’Union, et Cihan Canak, remis de son coup direct au pied qui lui avait fait manquer la réception de l’Union, semblaient se disputer la place der Balikwisha. C'est finalement Dragus qui a été choisi.

Enfin, Hoefkens n’a pas caché la possibilité de faire débuter Wilfried Kanga. L’attaquant, prêté par le Hertha Berlin, prend la place de Noah Ohio dans le 4-3-3.