En infériorité numérique, Anderlecht souffre et s'impose au courage à Saint-Trond (0-1)

Début chaotique

Sans Debast, blessé, les Mauves sont passés totalement à côté de leur entame de match. Le premier quart d'heure est en faveur des Canaris avec des occasions de Koita (9e) et Ito (16 et 18e). Insipides et peu inspirés, Anderlecht rentre à la pause avec un heureux 0-0 au vu de la physionomie des 45 premières minutes.

N'Diaye en sauveur, Dreyer exclu

Le début de deuxième période s'anime. Anderlecht sort de sa coquille et Amuzu, lancé sur son côté gauche, envoie une frappe croisée qui oblige Schmidt à intervenir. L'ouverture du score tombe sur phase arrêtée anderlechtoise. Sur un coup-franc joué rapidement sur le côté gauche entre Amuzu et Dreyer, le Danois dépose un superbe ballon sur la tête de N'Diaye qui ouvre le score (0-1, 53e).

Le coup de tête vainqueur de Moussa N'Diaye

Quelques minutes après son superbe assist, Dreyer se voit brandir une carte rouge. L'Anderlechtois est exclu pour une semelle sur le talon de Bocat après visionnage des images du VAR (56e).

En infériorité numérique, le Sporting d'Anderlecht va gérer puis subir pour finalement s'accrocher à son avantage, grâce à son courage, une défense héroïque et à un bon Dupé. Les Anderlechtois décrochent leur 2e victoire cette saison: trois bons points de pris lors d'un déplacement jamais aisé sur le synthétique des Canaris qui restaient, eux, sur un 6/6.

Dimanche prochain, Saint-Trond se déplacera à Genk et Anderlecht recevra Westerlo.