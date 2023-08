Anderlecht: Mats Rits va signer, Thomas Delaney peut suivre !

À quelques détails près, c’est fait entre Anderlecht et le Club Bruges pour Mats Rits. Le joueur va signer un contrat de 3 ans à Anderlecht. L’Union a compris que le médian préfère aller au Parc Astrid et s’est retiré des négociations. Anderlecht paie entre 1,5 et 2 millions à Bruges. Il n’était déjà plus dans le noyau brugeois pour le match à Eupen.