Très solide, l’Union s’impose tranquillement face à OHL grâce à trois penaltys (5-1)

En deuxième mi-temps, l’Union pensait se mettre à l’abri via une tête de Machida qui a terminé sa course dans les filets adverses mais le Japonais était en position de hors-jeu (54e). Ce n’était finalement que partie remise pour les Bruxellois. Sur un penalty obtenu par Puertas, Eckert a parfaitement pris ses responsabilités en ne laissant aucune chance à Cojocaru (65e). La messe semblait dite dans cette rencontre. Et elle l’était d’autant plus que, seulement quelques minutes plus tard, les Unionistes ont bénéficié d’un autre penalty, également transformé par Eckert, buteur à quatre reprises depuis le début de saison (74e). En fin de rencontre, Nilsson, monté au jeu dix minutes plus tôt, pensait alourdir encore la marque mais son but a directement été annulé pour une position de hors-jeu, confirmée ensuite par le VAR (87e). Dans le temps additionnel, l’Union a bénéficié d’un troisième penalty, transformé par Nilsson qui a envoyé un missile dans le plafond (90e+7).

En total contrôle toute la rencontre, l’Union n’a jamais été en difficulté et s’impose finalement 5-1. Ce succès permet aux Bruxellois de continuer leur sans-faute et de reprendre la tête du championnat.