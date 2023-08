Officiel : Alexis Flips signe à Anderlecht

À 23 ans, le médian offensif arrive de Reims et a signé un contrat jusqu’en 2028. “Je suis très fier de signer avec ce club. J’ai immédiatement ressenti que le RSC Anderlecht pouvait me proposer un projet ambitieux et ça m’a rapidement convaincu. J’ai vraiment hâte de rencontrer les supporters et de les faire rêver à nouveau”, a expliqué le joueur.