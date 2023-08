Il a peu touché le ballon – ce qui l’a poussé à dézoner – mais qu’est-ce qu’il en a fait bon usage. C’est lui qui décale Terho sur le 1-0, même si parler d’assist serait abusif; il frappe la latte de Cojocaru sur sa première occasion et il fait preuve de sang-froid sur les deux penaltys, expédiant le premier en lucarne et le second, de l’autre côté. Le voilà seul meilleur buteur de Pro League avec quatre réalisations.

Moris 6

Il reste cloué sur place sur le but de Thorsteinsson, mais il ne pouvait rien sur ce tir splendide (39e). Rageant pour le gardien, qui n’avait rien eu à faire avant ça… et rien d’autre après.

Mac Allister 5

Il a été moins rassurant que sur les deux premiers matchs, avec pas mal d’interventions peu académiques, voire limites, comme lorsqu’il veut couper un centre pour Thorsteinsson mais frôle le penalty (8e).

Burgess 5,5

Premier relanceur, il a touché énormément de ballons, mais a commis pas mal d’approximations et a trop “balancé” devant. Sur le plan défensif, il s’est régalé avec Opoku, dans un duel physique comme il les aime. Averti, il a failli recevoir une deuxième jaune.

Machida 7

Propre dans son jeu, il n’a pas été mis en difficulté défensivement. Comme souvent, il a aussi apporté offensivement, pensant même marquer, mais son but de la tête a logiquement été annulé pour hors-jeu (54e).

Terho 7

Préféré à Guillaume François pour occuper le flanc droit de Nieuwkoop, le Finlandais a ouvert le score d’une frappe sèche du gauche (21e). Très actif offensivement, on l’attendait sur le repli défensif et il a été bien aidé par Mac Allister et Rasmussen. Un seul reproche : quelques duels perdus par manque d’engagement.

Vanhoutte 6,5

Installé à gauche du duo défensif du carré médian cette fois, il a réalisé un match complet, sans fioriture, mais sans aucune tâche.

Lazare 6,5

Il avait faim et l’a montré lors de cette première titularisation. Beaucoup de ballons chassés et d’incursions. Sur le 2-0, c'est lui qui récupère le ballon et le glisse bien à Puertas. Un peu moins en vue en seconde période.

Lapoussin 6

Il a parfois eu tendance à compliquer son jeu, avec un crochet en trop, ce qui l’a empêché à deux reprises de profiter de belles situations de tir. Mais beaucoup d’activité sur son côté gauche et ce, jusqu’au bout.

Rasmussen 6

Plus discret que Puertas, il a tout de même eu quelques fulgurances, comme cette passe (quasi) décisive pour Machida, qui se heurte à Cojocaru (47e).

Puertas 8

Déjà décisif en marquant contre Anderlecht et en étant à l’assist face au Standard, il a marqué son premier but de plein jeu de la saison d’une frappe puissante. Il provoque le penalty du 3-1. Encore un gros match du Suisse, dans beaucoup de bons coups.